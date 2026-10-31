उमर अब्दुल्ला की पार्टी में बगावत के सुर तेज? नाराज विधायकों की श्रीनगर में बैठक

जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा किए गए कैबिनेट विस्तार के बाद कई वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे हैं। इन नेताओं ने शुक्रवार को श्रीनगर में एक विधायक के घर में बैठक की।

जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी खींचतान बढ़ने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा किए गए कैबिनेट फेरबदल के बाद कई विधायक नाराज चल रहे हैं। इन विधायकों ने आगे की रणनीति बनाने के लिए श्रीनगर में MLA कैसर जमशेद लोन के घर पर मुलाकात की। इस बैठक में मुख्य रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ विधायक मुबारक गुल और अब्दुल मजीद लर्मी भी शामिल हुए थे।

डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में करीब 17 नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक निर्दलीय विधायक शामिल हुए थे। यह विधायक उन मंत्रियों को हटाने की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने मंत्री रहते हुए 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस बैठक के बाद नाराज विधायकों की तरफ से कोई साझा बयान या सूचना जारी नहीं की गई है। इस बीच श्रीनगर में एक और देर रात की राजनीतिक हलचल सामने आई है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने नवनियुक्त मंत्री अली मोहम्मद को पार्टी के महासचिव पद पर बने रहने का निर्देश दिया है।

रुहुल्ला मेहदी दे रहे लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि वह तीन नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) से इस्तीफा दे देंगे और अपनी लोकसभा सीट छोड़ देंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर जम्मू-कश्मीर की जनता से किए गए वादों को तोड़ने का आरोप लगाया है। वह पिछले काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं।

उनका यह संभावित इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया है जब सत्ताधारी नेकां को हाल ही में हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में शुक्रवार को पार्टी विधायकों के एक समूह की बैठक हुई, जिससे पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कश्मीर घाटी से चार नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर इसका विस्तार किया, जिसके बाद पार्टी के भीतर असंतोष और विरोध शुरू हो गया था।

मुबारक गुल के समर्थकों में दिखा था असंतोष पार्टी में सबसे ज्यादा नाराजगी नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के वरिष्ठ नेता और ईदगाह से विधायक मुबारक गुल के कड़ी सुरक्षा वाले 'तुलसी बाग' आवास के बाहर सबसे ज्यादा साफ दिखा, जहां कैबिनेट सूची से उनका नाम हटाए जाने के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र के कई लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अपने समर्थकों के बीच बढ़ते असंतोष के बारे में गुल ने पत्रकारों से कहा, ''मेरे कार्यकर्ता और समर्थक बहुत आक्रोशित हैं। मेरे साथ जो बर्ताव किया गया है, उसे देखते हुए वे चाहते हैं कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूं। मैं 50 सालों से पार्टी के साथ जुड़ा रहा हूं और मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। मैं अपने लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा हूं।''

इसके बाद मुबारक गुल को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया था। फारुख अब्दुल्ला की तरफ से लिए गए इस फैसले को उन्हें मनाने को तौर पर देखा गया था।

उमर अब्दुल्ला ने किया था कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सुझाव पर अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्ला, शमीम फिरदौस और अल्ताफ अहमद वानी (कल्लू) को यहां लोक भवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए चारों नेता कश्मीर से हैं। इस विस्तार के बाद दो साल पुरानी सरकार की मंत्रिपरिषद में घाटी का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। अब नौ-सदस्यीय मंत्रिमंडल में सात मंत्री कश्मीर से हैं जबकि उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और जावेद राणा जम्मू क्षेत्र के मात्र दो प्रतिनिधि हैं।