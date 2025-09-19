जम्मू-कश्मीर में CID टीम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, फरार आतंकी मोहम्मद रफीक शेख गिरफ्तार

सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सीआईडी-सीआईजे की फ्यूजिटिव ट्रैकिंग टीम ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस त्वरित अभियान में उसे जम्मू बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया।

जम्मू-कश्मीर में सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। इसने लंबे समय से फरार आतंकी आरोपी मोहम्मद रफीक शेख को गिरफ्तार किया है। रफीक के पिता का नाम गुलाम मोहम्मद शेख है, जो डोडा जिले में भद्रवाह के चक्रभाटी का रहने वाला है। वह आतंकवाद से जुड़े मामले में वांटेड था। सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सीआईडी-सीआईजे की फ्यूजिटिव ट्रैकिंग टीम ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस त्वरित अभियान में उसे जम्मू बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर को हिरासत में लिया है। नारकोटिक् ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम के तहत यह ऐक्शन लिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू के बिश्नाह तहसील के चक जरालान निवासी चिराग अत्री को हिरासत में लिया गया। जम्मू के संभागीय आयुक्त के आदेश के बाद पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत यह कार्रवाई हुई। अत्री के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। उसे स्थानीय युवाओं को ड्रग्स की आपूर्ति करने में संलिप्त पाया गया, जिससे क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा मिला।

मादक पदार्थां की तस्करी के कई मामले चिराग अत्री ने 2024 में जेल से रिहा होने के बाद भी अपनी अवैध गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया। हाल ही में उसे एक अन्य एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि वह पहले भी मादक पदार्थां की तस्करी के कई मामलों में लिप्त रहा है, जिसके कारण उसके खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत डोजियर जारी करने की सिफारिश की गई। इसके बाद जम्मू के संभागीय आयुक्त की तरफ से जारी वारंट के बाद अत्री को हिरासत में लिया गया।