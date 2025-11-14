J-K Bypoll Result LIVE: बडगाम और नगरोटा में किसे मिलेगी जीत? वोटों की गिनती शुरू
संक्षेप: Budgam Nagrota Bypoll Result Live: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही शुक्रवार को देश में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी मतगणना होगी। कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीट पर भी थोड़ी देर में मतों की गिनती शुरू हो गई है।
Budgam Nagrota Bypoll Result Live: जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीट पर नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। मतों की गिनती शुरू हो गई है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के बीच कांटें की टक्कर है। 2024 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्लाह ने गांदरबल और बडगाम दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीटों पर मिली जीत के बाद उन्होंने बडगाम की सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराए गए। प्रमुख दावेदारों की बात करें तो सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी मैदान में हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट पिछले साल भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हो गई थी। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा की देवयानी राणा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह के बीच है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए बडगाम और नगरोटा सीटों के नतीजों से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स:
8:10 AM Budgam Nagrota Bypoll Result Live: वोटों की गिनती शुरू हो गई है और थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे।
8:05 AM Budgam Nagrota Bypoll Result Live: बडगाम और नगरोटा सीट पर मतों की गिनती शुरू हो गई है।
7:50 AM Budgam Nagrota Bypoll Result Live: नगरोटा सीट पर थोड़ी देर में मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट पिछले साल भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हो गई थी।
7:45 AM Budgam Nagrota Bypoll Result Live: बडगाम सीट पर थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। इस सीट से कुल 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बडगाम विधानसभा सीट पर आगा कबीले के तीन उम्मीदवारों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। तीनों उम्मीदवार अलग-अलग पार्टी के टिकट पर आमने-सामने हैं।