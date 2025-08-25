सरकारी ऑफिस में पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर लगी रोक, इस राज्य सरकार ने लिया फैसला

आदेश में कहा गया, 'केंद्र शासित प्रदेश की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने, संवेदनशील सरकारी जानकारी की रक्षा करने, डेटा नियमों के उल्लंघनों और वायरस हमले जैसे जोखिमों को कम करने के मकसद से ये फैसले लिए गए हैं।'

जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक सचिवालय और जिलों के उपायुक्त कार्यालयों के सभी प्रशासनिक विभागों में आधिकारिक उपकरणों पर पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह पहल साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से की जा रही है। सरकारी आदेश में कहा गया कि जानकारी सुरक्षित रखने और सुरक्षा नियमों के उल्लंघनों को रोकने के मकसद से यह कदम उठाया गया। आधिकारिक या गोपनीय दस्तावेजों को साझा करने या एकत्र करने के लिए व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग मंच या आईलवपीडीएफ जैसी असुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के आयुक्त सचिव एम. राजू की ओर से जारी आदेश में कहा गया, 'केंद्र शासित प्रदेश की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने, संवेदनशील सरकारी जानकारी की सुरक्षा करने और डेटा नियमों के उल्लंघनों, वायरस हमलों और अनधिकृत एक्सेस जैसे जोखिमों को कम करने के मकसद से ये फैसले लिए गए हैं। अगर किसी खास स्थिति में काम की जरूरत हो तो एक विभाग को दो-तीन पेन ड्राइव इस्तेमाल करने की इस्तेमाल दी जा सकती है। इसके लिए विभाग के प्रमुख के जरिए औपचारिक अपील भेजना होगा, जो फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी को जाएगा, जिसके बाद ही उन पेन ड्राइव को अनुमति दी जाएगी।’