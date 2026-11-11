इन चेहरों को पहचान लीजिए, लतीफ भट समेत 4 की तलाश; कश्मीर में आतंकियों के पोस्टर जारी
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में बचे हुए लोकल आतंकवादियों की तलाश फिर से तेज कर दी है। पुलिस ने श्रीनगर के लाल चौक और प्रताप पार्क में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद लतीफ भट और तीन अन्य वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीर घाटी में बचे हुए लोकल आतंकवादियों की तलाश को नए सिरे से तेज कर दिया है। पुलिस ने श्रीनगर के प्रमुख इलाकों में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव मोहम्मद लतीफ भट और तीन अन्य वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। लाल चौक और प्रताप पार्क में लगाए गए इन पोस्टरों के जरिए पुलिस ने आम लोगों से इन आतंकियों को ढूंढने में मदद करने की अपील की है। इस अभियान का मुख्य फोकस दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले का रहने वाला मोहम्मद लतीफ भट उर्फ अब्दुल लतीफ भट है।
पुलिस के मुताबिक, वह लश्कर-ए-तैयबा का कट्टर ऑपरेटिव है। उस पर जुलाई 2026 में अनंतनाग में एक पुलिस अधिकारी की हत्या करने और घाटी में काम कर रहे बाहरी मजदूरों को निशाना बनाने का आरोप है। करीब चार महीने पहले पुलिस ने लतीफ भट की गिरफ्तारी में मदद करने वाली ठोस जानकारी देने वाले को 15 लाख रुपये का नकद इनाम देने का ऐलान किया था। यह इनाम अभी भी जारी है।
आतंकियों की तस्वीर के साथ पूरी डिटेल
लाल चौक और प्रताप पार्क में लगाए गए बैनरों पर सिर्फ लतीफ भट ही नहीं, बल्कि तीन और वांटेड आतंकियों की तस्वीरें और पूरी डिटेल भी दी गई है। इनकी पहचान बिलाल अहमद मीर, मोहम्मद उमर मीर और आबिद कयूम लोन के रूप में हुई है। ये तीनों उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के रहने वाले हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये आतंकी इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) से काम कर रहे हैं और सीमा पार से निर्देश दे रहे हैं।
पुलिस ने जनता से सीधी अपील करते हुए कहा है कि अगर किसी को इन आतंकियों के ठिकाने, मूवमेंट या किसी भी तरह की गतिविधि के बारे में जानकारी हो तो तुरंत आगे आकर बताएं। जानकारी देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों ने जोर दिया है कि आम नागरिकों का सहयोग इस अभियान को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है।
क्या कह रहे अधिकारी
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कश्मीर घाटी से आतंकवादियों का आखिरी नामोनिशान मिटाने की नई और ठोस कोशिश का हिस्सा है। पुलिस और सुरक्षा बल बचे हुए आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं ताकि घाटी आतंकवाद के साये से आज़ाद रह सके। बता दें कि इससे पहले भी सुरक्षा बल कई बार ऐसे अभियान चला चुके हैं, लेकिन अब फोकस पूरी तरह उन आखिरी बचे आतंकियों पर है जो अभी भी सक्रिय माने जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आम लोगों की मदद से इन आतंकियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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