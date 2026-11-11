इन चेहरों को पहचान लीजिए, लतीफ भट समेत 4 की तलाश; कश्मीर में आतंकियों के पोस्टर जारी

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में बचे हुए लोकल आतंकवादियों की तलाश फिर से तेज कर दी है। पुलिस ने श्रीनगर के लाल चौक और प्रताप पार्क में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद लतीफ भट और तीन अन्य वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीर घाटी में बचे हुए लोकल आतंकवादियों की तलाश को नए सिरे से तेज कर दिया है। पुलिस ने श्रीनगर के प्रमुख इलाकों में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव मोहम्मद लतीफ भट और तीन अन्य वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। लाल चौक और प्रताप पार्क में लगाए गए इन पोस्टरों के जरिए पुलिस ने आम लोगों से इन आतंकियों को ढूंढने में मदद करने की अपील की है। इस अभियान का मुख्य फोकस दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले का रहने वाला मोहम्मद लतीफ भट उर्फ अब्दुल लतीफ भट है।

पुलिस के मुताबिक, वह लश्कर-ए-तैयबा का कट्टर ऑपरेटिव है। उस पर जुलाई 2026 में अनंतनाग में एक पुलिस अधिकारी की हत्या करने और घाटी में काम कर रहे बाहरी मजदूरों को निशाना बनाने का आरोप है। करीब चार महीने पहले पुलिस ने लतीफ भट की गिरफ्तारी में मदद करने वाली ठोस जानकारी देने वाले को 15 लाख रुपये का नकद इनाम देने का ऐलान किया था। यह इनाम अभी भी जारी है।

आतंकियों की तस्वीर के साथ पूरी डिटेल लाल चौक और प्रताप पार्क में लगाए गए बैनरों पर सिर्फ लतीफ भट ही नहीं, बल्कि तीन और वांटेड आतंकियों की तस्वीरें और पूरी डिटेल भी दी गई है। इनकी पहचान बिलाल अहमद मीर, मोहम्मद उमर मीर और आबिद कयूम लोन के रूप में हुई है। ये तीनों उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के रहने वाले हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये आतंकी इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) से काम कर रहे हैं और सीमा पार से निर्देश दे रहे हैं।

पुलिस ने जनता से सीधी अपील करते हुए कहा है कि अगर किसी को इन आतंकियों के ठिकाने, मूवमेंट या किसी भी तरह की गतिविधि के बारे में जानकारी हो तो तुरंत आगे आकर बताएं। जानकारी देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों ने जोर दिया है कि आम नागरिकों का सहयोग इस अभियान को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है।