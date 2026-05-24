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आतंकी ठिकाना ध्वस्त, हथियार और विस्फोटक बरामद; जम्मू-कश्मीर के बारामूला में बड़ी कामयाबी

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 14 सोवियत निर्मित ओजी-7वी फ्रेगमेंटेशन राउंड्स बरामद किए, जो आरपीजी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये प्लास्टिक पैकेजिंग में लिपटे हुए थे। इन्हें बेहद घातक हथियार माना जाता है। 

आतंकी ठिकाना ध्वस्त, हथियार और विस्फोटक बरामद; जम्मू-कश्मीर के बारामूला में बड़ी कामयाबी

बारामूला जिले के चंदोसा इलाके में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के गुप्त ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। नीलसर कांडी क्षेत्र में हुई संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। खुफिया जानकारी पर आधारित इस ऑपरेशन में बारामुला पुलिस के साथ 52 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ की 53 बटालियन और एसएसबी की 2 बटालियन ने भाग लिया। लगभग छह घंटे तक चली इस तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों ने छिपे हुए ठिकाने को पूरी तरह से खाली कर दिया।

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ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 14 सोवियत निर्मित ओजी-7वी फ्रेगमेंटेशन राउंड्स बरामद किए, जो आरपीजी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये प्लास्टिक पैकेजिंग में लिपटे हुए थे। इसके अलावा 9 पीजी-7पी प्रोपेलेंट चार्जेस या बूस्टर्स भी मिले, जो हरे प्लास्टिक ट्यूबों में रखे गए थे। ये युद्ध सामग्री काफी खतरनाक थी, जिसका इस्तेमाल बड़े हमलों के लिए किया जा सकता था। जम्मू-कश्मीर पुलिस की बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) ने सभी बरामद सामग्री की जांच की और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। इस सफलता ने संभावित आतंकी हमलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई है।

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एफआईआर दर्ज और जांच शुरू

इस घटना के संबंध में चंदोसा पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 23/2026 दर्ज की गई है। इसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 और आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इस सामग्री के स्रोत व आतंकियों के नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। स्थानीय खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय रूप से इस मामले की पड़ताल कर रही हैं। बारामूला पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है।

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क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सख्त

यह सफलता जम्मू-कश्मीर में चल रहे लगातार आतंकवाद विरोधी अभियानों की कड़ी है। राजौरी जिले के पिर पंजाल क्षेत्र में भी इसी दौरान सुरक्षा बलों ने घने जंगलों में आतंकियों से संपर्क स्थापित किया है। चंदोसा ऑपरेशन से सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है और स्थानीय लोगों में भी आतंकवाद मुक्त कश्मीर की उम्मीद जगी है। प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं ताकि कोई और घटना न हो सके।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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