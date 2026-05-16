मंत्री ने कार छोड़ की तांगे की सवारी, कहा-तेल बचाने के अभियान में कर रहा मदद
पीएम मोदी की अपील के बाद तमाम राज्यों में डीजल-पेट्रोल बचाने की मुहिम चल रही है। इसी क्रम में विभिन्न प्रदेशों के नेता और मंत्री अपने वाहनों की संख्या कम कर रहे हैं। शनिवार को जम्मू-कश्मीर सरकार के मंत्री ने कार छोड़ तांगा की सवारी की।
पीएम मोदी की अपील के बाद तमाम राज्यों में डीजल-पेट्रोल बचाने की मुहिम चल रही है। इसी क्रम में विभिन्न प्रदेशों के नेता और मंत्री अपने वाहनों की संख्या कम कर रहे हैं। शनिवार को जम्मू-कश्मीर सरकार के मंत्री ने कार छोड़ तांगा की सवारी की। इस मंत्री का नाम सतीश शर्मा है। वह खाद्य, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर्स अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स मंत्री हैं। उन्होंने गुपकार रोड पर अपने आधिकारिक वाहन को छोड़ परंपरागत तांगा पर सवारी की। मंत्री के फेसबुक पर इसको लाइव प्रसारित भी किया गया।
लोगों से भी अपील
शर्मा ने कहाकि वह पीएम मोदी के कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ लोगों से भी ईंधन बचाने की दिशा में योगदान देने की बात कही। मंत्री ने कहाकि देश बचाइए। कार में घूमने से बेहतर है कि आप इस तरह से घूमें। सभी लोगों को यह कैंपेन फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहाकि यह अच्छा है। आज मुझे तांगे में बैठकर कश्मीर की सैर का मौका मिला। साथ ही यह भी कहाकि इस टूरिज्म सीजन में जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों का स्वागत है। मंत्री की इस यात्रा के दौरान तांगे में एक सुरक्षा जवान और एक अन्य मेहमान भी सवार थे।
मनोज सिन्हा भी कर रहे पालन
बता दें कि पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद जम्मू-कश्मीर के एलजी, मनोज सिन्हा ने भी अपने काफिले को छोटा कर दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने 11 मई को देश के नागरिकों से अपील की थी कि डीजल-पेट्रोल की बर्बादी को रोकना होगा। पश्चिम एशिया में उपजे हालात के बाद, दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हुआ है।
पीएम मोदी ने कहाकि शहरों में निजी वाहनों को छोड़कर लोग मेट्रो की सवारी करें। इसके अलावा कार-पूलिंग पर जोर दिया जाए। ईवी वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। वहीं, पार्सल के लिए रेलवे सेवाओं और वर्क फ्रॉम होम पर भी उन्होंने जोर दिया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।