मंदिर के अंदर मूर्ति से सोने के आभूषण की चोरी, मचा भारी हंगामा; संदिग्ध हुआ गिरफ्तार
संक्षेप: पुलिस अधिकारी ने बताया कि उधमपुर के गढ़ी गांव निवासी शक्ति कुमार वर्मा को अरेस्ट कर लिया गया। उसके पास से लगभग तीन लाख रुपये मूल्य के 30 ग्राम सोने के चोरी किए हुए आभूषण बरामद किए गए। आगे की जांच जारी है।
जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में मंदिर के अंदर मूर्ति से सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए। इस आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उधमपुर के गढ़ी गांव निवासी शक्ति कुमार वर्मा को अरेस्ट कर लिया गया। उसके पास से लगभग तीन लाख रुपये मूल्य के 30 ग्राम सोने के चोरी किए हुए आभूषण बरामद किए गए।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कटरा के मुख्य बाजार स्थित मंदिर में 15 अक्टूबर को चोरी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए जांच शुरू की थी। वहीं, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कानून से बच निकलने वालों पर शिकंजा कसते हुए बडगाम और पुलवामा जिलों से 5 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। नूर मोहम्मद गोजरी कुंजेर थाने में दर्ज बलात्कार के एक मामले में बारामूला में वांटेड था। वह 2008 से फरार था।
देर रात चलाया गया अभियान
अफसर ने कहा, ‘विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर कुंजेर थाने की एक टीम ने देर रात अभियान चलाया। इस दौरान बडगाम के बीरवाह में आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।’ उन्होंने कहा कि पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में चार भगोड़ों- यावर मंज़ूर सोफी, मुज़म्मिल रसूल वागे, फारूक अहमद मीर और मोहम्मद शफी वानी- के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। ये सभी पंपोर थाने में दर्ज विभिन्न मामलों में शामिल थे।