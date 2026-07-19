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जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का कहर, 10 लोगों की मौत, कई अभी भी लापता; दर्जनों गाड़ियां बहीं

By Upendra Thapak
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जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। देर रात हुई बारिश की वजह से राजौरी और पुंछ में निचले इलाकों में पानी भर गया है। इसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। राजौरी में दरहाली नदी में दर्जनों गाड़ियां बह गई हैं।

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। शनिवार और रविवार के बीच हुई भारी बारिश की वजह से प्रदेश के राजौरी और पुंछ जिलों में पानी ने जमकर उत्पात मचाया। दरहाली नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से राजौरी जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया। इसकी वजह से अलग-अलग घटनाओं में करीब 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी भी कई लोग लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। भारी बारिश की वजह से बने बाढ़ जैसे हालात में लोगों को भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान भी हुआ है। राजौरी जिले में एक पार्किंग स्टैंड में खड़ी कई दर्जन गाड़ियां भी पानी के बहाव में बह गईं। इसके अलावा कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है।

राहत एवं बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों ने बताया कि पुंछ जिले में एक मकान गिरने की वजह से तीन लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ राजौरी में भूस्खलन की वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई है। फिलहाल दोनों जिलों से मिली जानकारी के मुताबिक पांच लोग अभी भी लापता हैं। इनकी खोजबीन जारी है।

जम्मू-कश्मीर में दो दिनों से लगातार जारी है बारिश

अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो दिनों में क्षेत्र में लगातार बारिश हुई है। इसकी वजह से क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर हैं। इसमें दरहाली, खंडली सुक्तोह और जमोला नदियां शामिल हैं। दरहाली नदी का पानी ही दीवार तोड़कर बस स्टैंड की पार्किंग में घुस गया था, जिसकी वजह से उसके साथ हमें दर्जनों गाड़ियां बह गईं। अधिकारियों के मुताबिक, जिन इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। वहां से परिवारों को निकाल लिया गया है। जैसे कि अब्दुल्ला ब्रिज के नीचे से करीब 50 परिवारों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा बारिश का पानी तारिक ब्रिज के पास भी भरा हुआ है। इसलिए पुलिस यहां से भी लोगों को निकाल रही हैं।

पानी उतरने के बाद ही हो पाएगा नुकसान का आकलन-पुलिस

मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमारी टीमें लगभग हर SOS कॉल का जवाब दे रही हैं। इस समय हमारी प्राथमिकता किसी भी तरह की जान-माल की हानि को रोकना है। हालांकि संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान का सही आकलन बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही किया जा सकेगा।"

गौरतलब है यह बाढ के हालात ऐसे समय में बने हैं, जब मौसम विभाग ने आने वाले चार से पांच दिनों तक जम्म-कश्मीर में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की थी। इसी को देखते हुए माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ की यात्रा को भी मौसम साफ होने तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अभी भी श्रीनगर, राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों में भारी बारिश जारी है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर और घरों में रहने की अपील की है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताई चिंता

प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी घटना को लेकर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वह लगातार इस मामले से जुड़े अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। और उन्हें जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी आने वाले दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए अपनी दिल्ली यात्रा को छोटा करने का ऐलान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य का दर्जा मांगने के लिए होने वाले प्रोटेस्ट का नेतृत्व उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला करेंगे।

इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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