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जम्मू-कश्मीर में बड़ा धमाका, उरी सेक्टर में ग्रेनेड फटने से 2 जवानों की मौत

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

जम्मू-कश्मीर में बड़ा धमाका, उरी सेक्टर में ग्रेनेड फटने से 2 जवानों की मौत

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां मंगलवार को LoC से सटे उरी सेक्टर में एक आर्मी कैंप में हैंड ग्रेनेड फटने से सेना के दो जवानों की मौत हो गई हैं। अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की है। पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले बताया है कि यह भयावह हादसा उरी सेक्टर के कमलकोट इलाके में स्थित सेना के एक कैंप में हुआ।

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कैंप में जवानों के बीच रोजाना की तरह हथियारों और सैन्य उपकरणों की शिफ्ट चेंज के दौरान सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान एक हैंड ग्रेनेड अचानक फट गया। अचानक हुए जोरदार धमाके की चपेट में आने से ड्यूटी पर तैनात दो जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल जवानों को तुरंत सेना के 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल लाते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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सेना ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। इस बीच, श्रीनगर स्थित डिफेंस पीआरओ ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि वे संबंधित अधिकारियों से घटना की पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस पर कोई आधिकारिक और विस्तृत टिप्पणी करेंगे।

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Jagriti Kumari

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Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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