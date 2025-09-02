जावेद अख्तर के विरोध में उतरा जमीयत, बंगाल उर्दू अकादमी को रोकना पड़ा मुशायरा

जमीयत के विरोध की वजह से पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी को अपना कार्यक्रम रोकना पड़ गया। जमीयत का कहना था कि जावेद अख्तर को बुलाने से अल्पसंख्यकों की भावनाएं आहत हो जाएंगी।

पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी को अपना चार दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमा-ए-हिंद शायर और बॉलिवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के आमंत्रण का विरोध कर रहा था। इसके बाद उर्दू अकादमी ने यह फैसला लिया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख इस समय टीएमसी नेता सिद्दीकुल्लाह चौधरी हैं। वह पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी हैं।

शनिवार को जमीत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से अकादमी को पत्र लिखकर कहा गया था कि जावेद अख्तर की उपस्थिति से अल्पसंख्यक समुदाय आहत हो सकता है। पत्र में कहा गया कि जावेद अख्तर इस्लाम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता।

बता दें कि शनिवार को ही अकादमी में 'हिंदी सिनेमा में उर्दू' नाम का कार्यक्रम शुरू हुआ था। इस इवेंट में पॉप्युलर कल्चर में उर्दू के महत्व को रेखांकित किया जाना था। वहीं जावेद अख्तर को मुशायरे की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया था। अकादमी ने कार्यक्रम को पोस्टपोन करने का ऐलान किया है हालांकि इसके पीछे की वजह नहीं बताई है।