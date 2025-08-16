जमालपुर–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को आज दिखाई जाएगी हरी झंडी, जानें रूट और किराया

Vande Bharat: इस वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच होंगे। एक एग्जिक्युटिव चेयर कार (EC) और 7 चेयर कार (CC) शामिल है। कुल 590 यात्री यात्रा कर सकेंगे, जिनमें 44 यात्री EC कोच में और 546 यात्री चेयर कार में बैठ सकेंगे।

Jamalpur to Howrah Vande Bharat Express: पूर्वी रेलवे (Eastern Railway) के अधीन चलने वाली जमालपुर–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को आज यानी 16 अगस्त को हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह नई सेमी हाईस्पीड ट्रेन भागलपुर–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार है। ट्रेन का नियमित संचालन 17 अगस्त से शुरू होगा। जमालपुर–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस 441 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 35 मिनट में पूरी करेगी। यह इस मार्ग पर अब तक की सबसे तेज ट्रेन होगी। यह ट्रेन 22310/22309 नंबर से चलेगी। शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन इसका संचालन होगा।

जमालपुर से हावड़ा की यात्रा के दौरान ट्रेन आठ स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें भागलपुर, बराहाट, मंदर हिल, हंसडीहा, नोनियात, दुमका, रामपुरहाट और बोलपुर शांतिनिकेतन शामिल है।

22310 जमालपुर–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जमालपुर से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर हावड़ा जंक्शन पर रात 10:05 बजे पहुंचेगी। वहीं, 22309 हावड़ा–जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से सुबह 7:45 बजे रवाना होकर जमालपुर जंक्शन पर दोपहर 2:15 बजे पहुंचेगी।

इस वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच होंगे। एक एग्जिक्युटिव चेयर कार (EC) और 7 चेयर कार (CC) शामिल है। कुल 590 यात्री यात्रा कर सकेंगे, जिनमें 44 यात्री EC कोच में और 546 यात्री चेयर कार में बैठ सकेंगे। टिकट बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। यात्री IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप या स्टेशन पर PRS काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं।