Jalukbari, Jorhat, Binnakandi, Dispur election results 2026 live

आज 4 मई की इस निर्णायक सुबह में आपका स्वागत है। आज असम की राजनीति में बड़ा दिन है। एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का अजेय किला 'जालुकबारी' है, तो दूसरी तरफ अपनी विरासत बचाने उतरे गौरव गोगोई का 'जोरहाट'। दिसपुर की राजधानी वाली सीट पर प्रद्युत बोरदोलोई की नई राजनीतिक पारी और बिन्नाकांडी में बदरुद्दीन अजमल के अस्तित्व की लड़ाई। ये चार सीटें तय करेंगी कि ब्रह्मपुत्र के किनारे इस बार किसकी सरकार बनेगी। मतगणना केंद्रों से हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।