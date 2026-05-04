Jalukbari, Jorhat, Binnakandi, Dispur election results 2026 live
Election results 2026 live for Jalukbari, Jorhat , Binnakandi, Dispur seats in Assam. Track vote counting trends announced by the Election Commission for these seats in the Assam assembly elections.
Counting begins in Motihari, one of the constituencies that witnessed major voter deletions after the SIR update.
Hindustan| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 04 May 2026 08:00 AM IST
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आज 4 मई की इस निर्णायक सुबह में आपका स्वागत है। आज असम की राजनीति में बड़ा दिन है। एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का अजेय किला 'जालुकबारी' है, तो दूसरी तरफ अपनी विरासत बचाने उतरे गौरव गोगोई का 'जोरहाट'। दिसपुर की राजधानी वाली सीट पर प्रद्युत बोरदोलोई की नई राजनीतिक पारी और बिन्नाकांडी में बदरुद्दीन अजमल के अस्तित्व की लड़ाई। ये चार सीटें तय करेंगी कि ब्रह्मपुत्र के किनारे इस बार किसकी सरकार बनेगी। मतगणना केंद्रों से हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
4 May 2026, 08:00:00 AM IST
सख्त पहरे में शुरू हुई वोटिंग
बड़ी खबर! सभी चारों केंद्रों पर स्ट्रॉन्ग रूम के सील खोल दिए गए हैं। दिसपुर में त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण हर टेबल पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गौरव गोगोई और हितेंद्र नाथ गोस्वामी की जंग में जोरहात के चाय बागान वोटर्स का मिजाज क्या है, इसके संकेत बस कुछ ही मिनटों में मिलने शुरू हो जाएंगे। कर्मचारियों ने अपनी मेजों पर मोर्चा संभाल लिया है।
4 May 2026, 07:30:00 AM IST
आज नतीजों से दिग्गजों की किस्मत का फैसला
दिसपुर से लेकर जोरहात तक, मतगणना केंद्रों के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बिन्नाकांडी में इत्र सम्राट अजमल के लिए यह 'करो या मरो' की लड़ाई है, जबकि जालुकबारी में भाजपा कार्यकर्ता जीत के जश्न की तैयारियों में जुटे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच काउंटिंग एजेंटों को अंतिम निर्देश दिए जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र की लहरों के साथ राजनीतिक पारा भी चढ़ चुका है।
4 May 2026, 07:00:02 AM IST
मतगणना केंद्रों पर हलचल शुरू
4 मई की इस ऐतिहासिक सुबह में आपका स्वागत है। आज असम की राजनीति के 'बिग फोर' का फैसला होने वाला है। जालुकबारी में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की साख, जोरहात में गौरव गोगोई की नई पारी, बिन्नाकांडी में बदरुद्दीन अजमल का अस्तित्व और दिसपुर में प्रद्युत बोरदोलोई की प्रतिष्ठा-आज ईवीएम से किसका नाम निकलेगा? काउंटिंग सेंटर्स पर हलचल शुरू हो चुकी है।