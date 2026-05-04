Jalukbari Result 2026 LIVE: जालुकबारी में हिमंत की 'डबल हैट्रिक' या कांग्रेस का उलटफेर? देखें सबसे तेज नतीजे

Jalukbari Election Result 2026 Live Updates: असम की सबसे VIP सीट जालुकबारी से CM हिमंत बिस्वा सरमा के चुनाव नतीजे और लाइव रुझान सबसे पहले यहां देखें। क्या हिमंत लगाएंगे जीत की 'डबल हैट्रिक' या विपक्ष करेगा बड़ा उलटफेर? जानिए जालुकबारी सीट का पूरा समीकरण।

Jalukbari Election Result 2026 Live Updates: नमस्कार! असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों का बहुप्रतीक्षित दिन आ गया है और पूरे देश के सियासी पंडितों की नजरें राज्य की सबसे वीआईपी और हाई-प्रोफाइल सीट- जालुकबारी (Jalukbari) पर टिकी हैं। यह सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र (सीट नंबर 51) नहीं है, बल्कि असम के मुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर में बीजेपी के सबसे कद्दावर रणनीतिकार हिमंत विश्व शर्मा का वह अभेद्य दुर्ग है, जिसे भेदना पिछले ढाई दशकों में किसी भी विरोधी के लिए नामुमकिन रहा है। 9 अप्रैल 2026 को हुए मतदान के बाद आज ईवीएम (EVM) खुल रही हैं। यह चुनाव महज एक विधायक चुनने का नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर हिमंत सरकार के कामकाज और उनके विकास के एजेंडे पर जनता के 'जनमत संग्रह' का दिन है। वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। क्या हिमंत अपनी जीत की 'डबल हैट्रिक' (लगातार छठी जीत) को पिछले रिकॉर्ड मार्जिन से भी आगे ले जाएंगे, या विपक्ष इस बार कोई चौंकाने वाला समीकरण बनाएगा? काउंटिंग सेंटर से आ रहे ताजा रुझान और पल-पल की सटीक लाइव अपडेट्स आप नीचे पढ़ सकते हैं: सभी 5 राज्यों के नतीजे LIVE यहां देखें

Jalukbari Election Result 2026 LIVE 7:30 AM Jalukbari Election Result 2026 LIVE: मतगणना को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम पुलिस की थ्री-टियर (त्रिस्तरीय) सुरक्षा घेरे में स्ट्रॉन्ग रूम मौजूद हैं।

7:10 AM Jalukbari Election Result 2026 LIVE: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का है गढ़। जालुकबाड़ी सीट असम के मुख्यमंत्री और कद्दावर भाजपा नेता हिमंत विश्व शर्मा की पारंपरिक सीट है। वह साल 2001 से लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस बार भी यहां से मैदान में हैं।

7:00 AM Jalukbari Election Result 2026 LIVE: असम विधानसभा चुनाव 2026 के बहुप्रतीक्षित नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। जालुकबाड़ी (Jalukbari) निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सभी की निगाहें इस वीआईपी सीट के नतीजों पर टिकी हुई हैं।

जालुकबारी का रण: किससे है मुख्य मुकाबला? इस बार जालुकबारी का चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प है। एक तरफ सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने नई रणनीति झोंकी है।

हिमंत विश्व शर्मा (BJP): असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता। यह सीट उनकी राजनीतिक कर्मभूमि है। उनका चुनाव प्रचार मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास, कानून-व्यवस्था और अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त कदमों पर केंद्रित रहा है।

बिदिशा नियोग (INC): कांग्रेस ने इस बार हिमंत के विजय रथ को रोकने के लिए बिदिशा नियोग पर दांव खेला है। कांग्रेस का पूरा कैंपेन सत्ता विरोधी लहर, बेरोजगारी, महंगाई और ऊपरी असम से लेकर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के समीकरणों को साधने पर टिका रहा है।

हालांकि, जालुकबारी में हिमंत का व्यक्तिगत जनसंपर्क इतना मजबूत है कि यह मुकाबला अक्सर एकतरफा ही माना जाता है।

जालुकबारी सीट के सियासी समीकरण और अहमियत कामख्या मंदिर से लेकर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी तक को समेटने वाली जालुकबारी सीट कामरूप महानगर जिले में आती है और गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है।

एजुकेशन और कनेक्टिविटी का हब: यह इलाका अपने शैक्षणिक संस्थानों और NH-27 के जरिए बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है।

परिसीमन 2023 का असर: अगस्त 2023 में हुए असम के विधानसभा परिसीमन के बाद कई सीटों के भूगोल बदल गए, लेकिन जालुकबारी में हिमंत विश्व शर्मा का कोर वोटर बेस पूरी तरह सुरक्षित और एकजुट माना जाता है। शहरी और अर्ध-शहरी मतदाताओं का यह मिश्रण हमेशा से विकास के नाम पर वोट करता आया है।

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चुनावी इतिहास: 2001 से कायम है एकतरफा राज जालुकबारी के चुनावी इतिहास पर नजर डालें, तो यह सीट हिमंत विश्व शर्मा का पर्याय बन चुकी है। वे लगातार पांच बार इस सीट से विधायक चुने जा चुके हैं और यह उनका छठा चुनाव है। खास बात यह है कि उन्होंने यह जीत दो अलग-अलग पार्टियों के टिकट पर हासिल की है:

कांग्रेस के दौर में: साल 2001, 2006 और 2011 में हिमंत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के टिकट पर यहां से शानदार जीत दर्ज की थी।

बीजेपी के दौर में: 2015 में बीजेपी में शामिल होने के बाद, उन्होंने 2016 और 2021 के विधानसभा चुनावों में भी इस सीट पर भगवा परचम लहराया।

2021 के नतीजे: पिछले विधानसभा चुनाव में हिमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस के रोमेन चंद्र बोरठाकुर को 92,677 वोटों के विशाल अंतर से हराया था। हिमंत को लगभग 73.52% वोट शेयर मिला था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।