Hindi NewsIndia NewsJaishankar to visit Russia hold talks with Lavrov Putin amid tension with US

अमेरिका से तनाव के बीच अब जयशंकर भी जा रहे रूस, मॉस्को में होगी हाई-लेवल मीटिंग

ट्रंप ने भारत से आने वाले कई सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ थोप दिया है, जिससे भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच सकता है। भारत ने इसके बावजूद रूस के साथ अपने मजबूत संबंधों को जारी रखने का संकेत दिया है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 04:41 PM
अमेरिका से तनाव के बीच अब जयशंकर भी जा रहे रूस, मॉस्को में होगी हाई-लेवल मीटिंग

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर 20-21 अगस्त को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ उच्च-स्तरीय वार्ता करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस यात्रा की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों मंत्री द्विपक्षीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच रूसी तेल आयात को लेकर तनाव बढ़ गया है। पिछले हफ्ते भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी।

अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है जिससे अब यह 50 फीसदी हो गया है। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आई है। यह कदम भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर उठाया गया, जिसे अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने वाला बताया है। भारत ने इन टैरिफ को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अनुचित ठहराते हुए कहा है कि रूसी तेल आयात वैश्विक बाजार की बदलती परिस्थितियों के कारण जरूरी है। भारत ने यह भी तर्क दिया कि अमेरिका ने पहले भारत को रूसी तेल आयात के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रहे।

इन हाई-प्रोफाइल दौरों के क्या मायने?

अमेरिका के सख्त टैरिफ के बीच भारत रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाते हुए अपनी सामरिक स्वायत्तता का संदेश दे रहा है। नए टैरिफ से वस्त्र, रसायन, इंजीनियरिंग सामान जैसी श्रेणियों में भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ेगी; सरकार का अनुमान है कि अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात का बड़ा हिस्सा इन टैरिफ के दायरे में आ सकता है। हालांकि इसके बावजूद भारत सरकार किसी भी दबाव में नजर नहीं आना चाहती है और रूस के साथ अपनी समय की कसौटी पर खरी दोस्ती को बनाए रखना चाहती है।

भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी

भारत और रूस ने अपनी “खास और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी” को बार-बार दोहराया है। जयशंकर की यह यात्रा इस साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने रूस का दौरा किया था, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से मुलाकात की थी। डोभाल ने इस दौरान भारत-रूस के बीच ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर चर्चा की थी।

डोभाल ने यह भी पुष्टि की थी कि राष्ट्रपति पुतिन 2025 के अंत तक भारत का दौरा करेंगे, जिसके लिए तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं। इस दौरे को दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय संपर्कों को बढ़ाने और 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा

जयशंकर और लावरोव के बीच होने वाली वार्ता में रक्षा, व्यापार, और आर्कटिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है। इसके अलावा, दोनों नेता यूक्रेन संघर्ष और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करेंगे। भारत ने यूक्रेन संघर्ष के लिए शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है और रूस व यूक्रेन से बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने भारत-रूस संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। मोदी ने ट्वीट किया, “मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई। मैंने यूक्रेन के ताजा घटनाक्रम पर जानकारी साझा करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। हमने अपनी द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा की और भारत-रूस विशेष रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई।”

रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय सहयोग की संभावना

रूस ने हाल ही में रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय तंत्र को दोबारा खड़ा करने की बात कही है, जिसे भारत ने सावधानीपूर्वक समर्थन दिया है। हालांकि, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और भारत के अमेरिका के साथ मजबूत संबंध इस तंत्र के पुनरुद्धार में चुनौतियां पेश कर सकते हैं।

