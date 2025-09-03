आप पर भरोसा करते हैं, जयशंकर ने क्यों मांगा जर्मनी के विदेश मंत्री का समर्थन? अरिहा का मुद्दा उठाया

डॉ. जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि जर्मनी के विदेश मंत्री के रूप में आपकी पहली भारत यात्रा पर मैं आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं। जानिए पूरा मामला।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को अपने जर्मन समकक्ष योहान वेडफुल के साथ नई दिल्ली में एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। यह बैठक भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बता दें कि यह जर्मन विदेश मंत्री की इस साल चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है।

यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर जोर बातचीत के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मनी से यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता को तेज करने के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा, "हम जर्मनी के समर्थन पर भरोसा करते हैं ताकि यूरोपीय संघ के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो और एफटीए वार्ता को तेज किया जा सके। भारत और जर्मनी का बहुपक्षीय सहयोग का एक मजबूत इतिहास रहा है, और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत से इसे और मजबूती मिलेगी।"

भारत-जर्मनी संबंधों का जिक्र जयशंकर ने भारत-जर्मनी संबंधों के महत्व पर बात करते हुए वेडफुल की बेंगलुरु यात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। जयशंकर ने कहा, "हम इस बात से अवगत हैं कि यह आपकी यूरोप के बाहर शुरुआती यात्राओं में से एक है और हम आपके भारत आने की बहुत सराहना करते हैं। हम 25 साल की रणनीतिक साझेदारी, 50 साल के वैज्ञानिक सहयोग, और लगभग 60 साल के सांस्कृतिक समझौतों का जश्न मना रहे हैं। जैसा कि आपने बेंगलुरु में देखा, एक सदी से अधिक समय से व्यापारिक संबंध भी हैं। मुझे खुशी है कि आपको बेंगलुरु जाने का अवसर मिला, जहां आपने तकनीकी सहयोग की अपार संभावनाओं को देखा।"

भारत को पूरा समर्थन- जर्मन विदेश मंत्री जर्मनी के विदेश मंत्री ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए अपने देश के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जर्मनी इस समझौते के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसे आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय आयोग के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करेगा। मंत्री ने कहा, "जर्मनी इस समझौते को जल्द से जल्द लागू करने के लिए पूर्ण समर्थन में है। हम एक मुक्त व्यापार राष्ट्र हैं और भारत के साथ यह समझौता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे।"

जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा, "एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। अगर हमें अपने सहयोग को और आगे बढ़ाना है, तो हमारी अर्थव्यवस्थाओं को विशेष रूप से बहुत कुछ हासिल करना होगा। मैं कल बेंगलुरु में था, मैंने खुद देखा कि भारत कितना इनोवेशन महाशक्ति और टेक्नोलॉजी का केंद्र बन गया है।"

वेडफुल का भारत दौरा जर्मन विदेश मंत्री योहान वेडफुल दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। बेंगलुरु में अपनी व्यस्तताओं के बाद वह नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी मुलाकात की। जर्मनी के भारत में राजदूत फिलिप एकरमैन ने इस मुलाकात को व्यापार, निवेश और नवाचार संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उपयोगी चर्चा बताया। एकरमैन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जर्मन विदेश मंत्री डॉ. योहान वेडफुल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की। व्यापार, निवेश और नवाचार संबंधों को मजबूत करने पर सकारात्मक चर्चा हुई।"

अरिहा का मुद्दा उठाया इस दौरान जयशंकर ने जर्मनी के फोस्टर केयर में रह रही भारतीय बच्ची अरिहा शाह के मामले को भी उठया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अरिहा के सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अधिकारों को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह उनका अधिकार है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "मैंने अरिहा शाह का मुद्दा उठाया, जो एक भारतीय बच्ची है और कुछ समय से जर्मन अधिकारियों की देखरेख में है। मैंने मंत्री को इस बात पर जोर दिया कि उसके सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना और उसे भारतीय परिवेश में पालन-पोषण देना जरूरी है। इसलिए इस मामले को बिना किसी देरी के सुलझाया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि आज हमने इस विषय पर कुछ चर्चा की है... हमने वैश्विक स्थिति, क्षेत्रीय मुद्दों और बहुपक्षीय मुद्दों की भी समीक्षा की। इसमें यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व और हिंद-प्रशांत क्षेत्र शामिल थे... हम देख रहे हैं कि दुनिया आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक अनिश्चितता की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही है। हमारा मानना ​​है कि रणनीतिक स्वायत्तता वाला एक बहुध्रुवीय विश्व प्रमुख सदस्य देशों के बीच गहन परामर्श और सहयोग के माध्यम से ही सबसे बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया दे सकता है। इसी भावना के साथ मैं आज मंत्री जोहान वेडफुल और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं..."

अरिहा शाह सितंबर 2021 से जर्मनी के यूथ वेलफेयर ऑफिस (जुगेन्डमट) की कस्टडी में है। वह तब सात महीने की थी जब उसे उसके माता-पिता, धारा और भावेश शाह से अलग कर लिया गया। यह घटना तब हुई जब अरिहा को उसकी दादी से अनजाने में चोट लगी थी, जिसके बाद जर्मन अधिकारियों ने बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया। माता-पिता का दावा है कि यह चोट दुर्घटनावश लगी थी, लेकिन जर्मन अधिकारियों ने इसे दुर्व्यवहार का मामला माना और बच्ची को उनके संरक्षण में रखा।

एफटीए वार्ता में तेजी इससे पहले, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए वार्ता एक एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया, "हम यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर बहुत उन्नत चरण में हैं। हमारे वाणिज्य सचिव इस समय ब्रसेल्स में अपने समकक्ष, ईयू के डीजी के साथ बैठक में हैं। उनकी टीम इस सप्ताह के अंत में भारत आ रही है और हमारे साथ सक्रिय वार्ता करेगी। यूरोपीय व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक 12 सितंबर को भारत आ रहे हैं, और हम बहुत सक्रिय और महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं।"