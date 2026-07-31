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आखिरकार मान गए जयशंकर, यूक्रेन के मंत्री से की बात; बोले- हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा रुख अपनाया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री से बातचीत में जयशंकर ने साफ कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हमले कतई बर्दाश्त नहीं हैं।

ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत पर सख्त भारत, जयशंकर ने यूक्रेनी विदेश मंत्री से बातचीत में जताया कड़ा ऐतराज
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत पर सख्त भारत, जयशंकर ने यूक्रेनी विदेश मंत्री से बातचीत में जताया कड़ा ऐतराज

भारत ने ब्लैक सी यानी काला सागर में मर्चेंट जहाजों और भारतीय नाविकों पर हो रहे हमलों को लेकर अपना कड़ा रुख साफ कर दिया है। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने यूक्रेनी समकक्ष एंड्री सिबिहा से फोन पर बातचीत की। इस दौरान जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा कि ब्लैक सी में कमर्शियल जहाजों पर किसी भी पक्ष द्वारा किए गए हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और भारत इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। दोनों नेताओं के बीच रूस-यूक्रेन संघर्ष और शांति वार्ता को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। बता दें कि यूक्रेन पिछले कई दिनों जयशंकर से बात करने की गुजारिश कर रहा था। आखिरकरा जयशंकर मान गए।

'किसी भी पक्ष का हमला स्वीकार नहीं'

यह फोन कॉल ऐसे समय में हुआ है, जब हाल ही में ब्लैक सी में विदेशी झंडे वाले जहाजों पर रूस और यूक्रेन दोनों की ओर से हुए हमलों में पांच भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है, जबकि दो अन्य लापता हैं। इसके अलावा 13 भारतीय नाविक यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर फंसे हुए हैं, जहां हाल ही में रूसी ड्रोन और मिसाइल से हमले हुए हैं।

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इस घटनाक्रम पर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने सिबिहा के साथ ब्लैक सी में कमर्शियल जहाजों और भारतीय नाविकों पर हुए हमलों पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया, "किसी भी पक्ष द्वारा इस तरह के हमले बिल्कुल अस्वीकार्य हैं और भारत स्पष्ट रूप से इनकी निंदा करता है।" जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय हालात की नाजुकता का भी जिक्र किया और कहा कि अलग-अलग हिस्सों में हो रहे संघर्षों का सीधा असर फ्यूल, फर्टिलाइजर और खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी कीमत 'ग्लोबल साउथ' को चुकानी पड़ रही है।

यूक्रेन ने की भारत से 'सक्रिय भूमिका' निभाने की अपील

यूक्रेनी विदेश मंत्री सिबिहा ने जयशंकर को यूक्रेन संघर्ष और शांति वार्ता से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी। सिबिहा ने सोशल मीडिया पर इस बातचीत को 'अच्छा' बताते हुए कहा कि उन्होंने भारत से शांति प्रयासों में 'सक्रिय भूमिका' निभाने का आग्रह किया है। उन्होंने ब्लैक सी में मर्चेंट शिपिंग पर हमलों को रूस की आक्रामकता का विस्तार बताया और कहा कि इससे वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। सिबिहा ने इसी हफ्ते यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे के नतीजों से भी भारतीय विदेश मंत्री को अवगत कराया।

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कूटनीति और बातचीत पर भारत का जोर

जयशंकर ने इस बात को फिर से दोहराया कि भारत हमेशा से संबंधित पक्षों के बीच बातचीत और कूटनीति का पक्षधर रहा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही भारत में यूक्रेनी दूतावास ने कहा था कि कीव ने नई दिल्ली को ब्लैक सी में बिगड़ते सुरक्षा हालातों के प्रति अलर्ट किया था। भारत ने भले ही यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की सार्वजनिक तौर पर निंदा नहीं की है, लेकिन उसने हमेशा दोनों पक्षों से कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की है। यूक्रेन का नेतृत्व भी लगातार भारत से अपील करता रहा है कि वह रूस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करे।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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