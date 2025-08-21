Jaishankar on Russian oil purchase Jagdeep Dhankhar new address India Pakistan match Top five News रूस में बैठकर जयशंकर ने अमेरिका को सुनाया, कहां शिफ्ट हो सकते हैं जगदीप धनखड़; टॉप 5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
रूस में बैठकर जयशंकर ने अमेरिका को सुनाया, कहां शिफ्ट हो सकते हैं जगदीप धनखड़; टॉप 5 न्यूज

इस बीच रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने बुधवार को कहा कि रूस से तेल और ऊर्जा संसाधनों का भारत में प्रवाह जारी है और मॉस्को को एलएनजी निर्यात की संभावनाएं नजर आ रही हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 06:58 PM
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को रूस में बैठकर अमेरिका को खूब सुनाया है। जयशंकर ने कहा है कि भारत रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक नहीं है और इस मुद्दे पर वे अमेरिका के तर्कों से हैरान हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नया बंगला एलॉट कर दिया गया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

खुद कहते हैं तेल खरीदो और फिर... रूस में बैठकर जयशंकर ने अमेरिका को खूब सुनाया

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को साफ शब्दों में कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक नहीं है और इस मुद्दे पर अमेरिका के तर्कों से वे "हैरान" हैं। उन्होंने कहा कि पहले खुद अमेरिकियों ने ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदने को लेकर प्रोत्साहित किया और अब खुद ही ऐसे तर्क दे रहे हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीद बंद करने का दबाव बना रहे हैं। पढें पूरी खबर…

IPS सतीश गोलचा बनाए गए दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, एक और राज्य के रह चुके DGP

IPS अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह इस समय डीजी (जेल) के पद पर थे। गोलचा एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश) के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। दिल्ली के 26वें पुलिस कमिश्नर बने सतीश गोलचा 1 मई 2024 को तिहाड़ जेल के डीजी बनाए गए थे। गोलचा डीसीपी, जॉइंट सीपी और स्पेशल सीपी के पद पर भी सेवा दे चुके हैं। वह अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं। पढें पूरी खबर…

इस्तीफा देने के बाद यहां शिफ्ट हो सकते हैं जगदीप धनखड़, दे दिया गया नया बंगला

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन अचानक अपना इस्तीफा सौंपने के बाद से धनखड़ सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रहे हैं। कई तरह की अटकलों के बाद बीते दिनों रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि धनखड़ फिलहाल उपराष्ट्रपति एंक्लेव में रह रहे हैं। हालांकि अब उनका पता बदलने वाला है। सूत्रों ने बताया है कि उन्हें लुटियंस दिल्ली में एक बंगला एलॉट किया गया है। पढें पूरी खबर…

असम में अब वयस्कों को नहीं मिलेगा पहला आधार कार्ड, CM हिमंत का बड़ा ऐलान

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की है कि अब राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फर्स्ट टाइम आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा। घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार हमलवार रहे CM हिमंत ने उन्हें देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। गुरुवार को उन्होंने कैबिनेट की एक अहम मीटिंग के बाद आधार कार्ड को लेकर घोषणा की है। पढें पूरी खबर…

खेल मंत्रालय का ऐलान: पाकिस्तान से द्विपक्षीय खेल नहीं होंगे, मगर एशिया कप में..

जब से टी20 एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान हुआ है, तभी से इस तरह की चर्चा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को होने वाले मैच से पीछे हट जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारतीय चाहते हैं कि जब तक भारत से पाकिस्तान परस्त आतंकवाद खत्म न हो, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई खेल या कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। इस बीच खेल मंत्रालय का बयान सामने आ गया है। खेल मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय खेल मुकाबले नहीं होंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोका जाएगा। पढें पूरी खबर…

