'जयशंकर हमसे बात नहीं कर रहे, हालात बिगड़ चुके हैं', यूक्रेन ने भारत पर ही उठाए सवाल
ब्लैक सी में फंसे 13 भारतीय नाविकों के बीच यूक्रेन ने भारत की समुद्री एडवाइजरी पर सवाल उठाए हैं। यूक्रेन ने हॉर्मुज और ब्लैक सी के सुरक्षा मानकों में अंतर को लेकर भारत सरकार से कड़ा ऐतराज जताया है।
यूक्रेन ने ब्लैक सी यानी काला सागर के लिए भारत की हालिया समुद्री सुरक्षा एडवाइजरी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने कहा है कि बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर उसके विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से फोन पर बात करने की गुजारिश की, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर एमवी एएमआईआर1 जहाज पर 13 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि ब्लैस सी में हालात बिगड़ चुके हैं।
दो अलग-अलग एडवाइजरी के मानकों पर उठाए सवाल
नई दिल्ली स्थित यूक्रेनी दूतावास ने नौवहन महानिदेशालय (DGMA) द्वारा हाल ही में जारी की गई दो अलग-अलग सुरक्षा एडवाइजरी में सुरक्षा के अलग-अलग मानकों की ओर ध्यान खींचा है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए 15 जुलाई को जारी एडवाइजरी में शिपिंग कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वे अगले आदेश तक हॉर्मुज क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों को तैनात करने से बचें।
ब्लैक सी के लिए 23 जुलाई को जारी एडवाइजरी को लेकर यूक्रेन ने सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बावजूद, ब्लैक सी के लिए ऐसी कोई सख्त रोक नहीं लगाई गई। गौरतलब है कि नागरिक जहाजों पर हो रहे इन हमलों में भारतीय नाविकों की जान भी जा चुकी है।
यूक्रेनी दूतावास ने क्या कहा?
यूक्रेनी दूतावास ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा, "इन दोनों एडवाइजरी की तुलना करने पर यह गंभीर सवाल उठता है कि क्या ब्लैक सी के लिए सुझाए गए उपाय वहां मौजूद जोखिम के स्तर के अनुरूप हैं? खास तौर पर तब, जब नागरिक जहाजों पर लगातार रूसी हमले हो रहे हैं और भारतीयों की जान जा रही है।"
13 भारतीय नाविकों की स्थिति पर अपडेट
रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के लगातार खतरे के बीच 13 भारतीय नाविक अभी भी चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर MV AMIR1 जहाज पर फंसे हुए हैं। दूतावास के मुताबिक, यूक्रेनी अधिकारी इन नाविकों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं और यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास के साथ भी वे लगातार संपर्क में बने हुए हैं।
इससे पहले यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि उसने इस स्थिति को 'सर्वोच्च प्राथमिकता' दी है और भारतीय चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा, यूक्रेन का कहना है कि उसके विदेश मंत्री जयशंकर से बात करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला।
नाविक संघ (FSUI) की मांग का यूक्रेन ने किया समर्थन
यूक्रेन ने 'फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया' (FSUI) की हालिया अपील का भी समर्थन किया है, जिसमें उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय नाविकों के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की गई थी।
यूक्रेनी दूतावास ने उम्मीद जताई है कि ब्लैक सी की बिगड़ती स्थिति पर उनकी चेतावनियों और भारतीय समुद्री समुदाय की मांगों को देखते हुए, भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) और नौवहन महानिदेशालय (DGMA) भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित और कड़े निवारक कदम उठाएंगे।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें