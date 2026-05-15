BRICS मंच से जयशंकर का अमेरिका पर परोक्ष वार, 'एकतरफा प्रतिबंध' पर जमकर घेरा
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अमेरिकी विदेश नीति पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए एकतरफा दबाव और प्रतिबंधों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय अंतरराष्ट्रीय कानून को दरकिनार करते हैं और सबसे अधिक नुकसान विकासशील देशों को पहुंचाते हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अमेरिकी विदेश नीति पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए 'एकतरफा दबाव और प्रतिबंधों' के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय अंतरराष्ट्रीय कानून को दरकिनार करते हैं और सबसे अधिक नुकसान विकासशील देशों को पहुंचाते हैं। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने पश्चिम एशिया में बिगड़ते संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जारी तनाव, प्रमुख शिपिंग मार्गों और ऊर्जा अवसंरचना पर पड़ रहे प्रभाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर जोखिम पैदा हो रहा है।
जयशंकर ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि इस तरह के एकतरफा उपाय विकासशील देशों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। ये अनुचित दबाव संवाद का विकल्प नहीं हो सकते और न ही कूटनीति की जगह ले सकते हैं। उन्होंने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में निर्बाध समुद्री यातायात वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टकराव की बजाय कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए और संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अंतरराष्ट्रीय संबंधों की मूल नींव होना चाहिए।
इस दौरान जयशंकर ने स्पष्ट किया कि स्थिरता चयनात्मक नहीं हो सकती और शांति टुकड़ों में नहीं बंट सकती। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन, नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से बचने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि भारत क्षेत्र में तनाव कम करने और स्थिरता बहाल करने के हर प्रयास का समर्थन करने के लिए तैयार है।
वहीं, गाजा संकट पर विदेश मंत्री ने स्थायी युद्धविराम, मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच और दो-राज्य समाधान की दिशा में ठोस प्रगति की मांग की। इसके अलावा उन्होंने लेबनान, सीरिया, सूडान, यमन और लीबिया में चल रहे संकटों का भी जिक्र किया और इन मुद्दों पर समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। बता दें कि भारत की मेजबानी में ब्रिक्स बैठक ऐसे अहम समय में आयोजित हो रही है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता की आशंकाएं बढ़ गई हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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