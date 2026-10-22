'क्या इंदिरा गांधी को समन किया गया था?' रुबियो से मुलाकात को लेकर राहुल के तंज पर जयशंकर का पलटवार

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के ऊपर पलटवार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुंबई में मुलाकात को लेकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि अमेरिका ने विदेश मंत्री को मुंबई समन किया है।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मुंबई यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुंबई जाकर रुबियो से मुलाकात करने के फैसले को समन करार दिया था। अब इस मामले पर विदेश मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया है। उन्होंने पूछा कि आखिर मुंबई से परेशानी क्या है। यह हमारी आर्थिक राजधानी है। इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार का भी उदाहरण देकर कहा कि विदेशी मेहमानों का दिल्ली के बाहर स्वागत करना एक आम प्रक्रिया है। उन्होंने पूछा कि क्या इंदिरा गांधी का शिमला में जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलना समन करना था?

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में अपनी बात रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अंदाज में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के हमले का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस मुलाकात पर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों आ रही है। उन्होंने अमेरिकी अधिकारी के साथ बातचीत के लिए मुंबई को चुने जाने पर हो रही आलोचना पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "मुझे समझ नहीं आया। शायद उन्हें मुंबई पसंद नहीं है। उन्हें मुंबई से कोई दिक्कत है। यह हमारी आर्थिक राजधानी है, यह बॉलीवुड की राजधानी है। यहां बहुत कुछ खास है। हो सकता है कि मुंबई ही उन्हें पसंद न करती हो! मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसी परेशानी क्यों है।"

जयशंकर ने इंदिरा गांधी और भुट्टो की मुलाकात का दिया हवाला विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी मेहमानों से दिल्ली से बाहर मुलाकात करने की प्रक्रिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों से दिल्ली से बाहर मिलना कोई नई बात नहीं है। अगर ऐसा करना समन माना जाता है, तो ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकेत हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शिमला यात्रा का जिक्र किया, जहां वे पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो से मिली थीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या उस मौके पर भी इंदिरा गांधी को 'बुलाया' (समन किया) गया था? इसके साथ ही जयशंकर ने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा जयपुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ से मुलाकात का भी जिक्र किया।

जयशंकर ने मुंबई में हुई मुलाकात की आलोचना पर सवाल उठाए अपनी बात दोहराते हुए, जयशंकर ने पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी के बाहर होने वाली मुलाकातों को इस तरह क्यों देखा जाना चाहिए कि किसी नेता को 'बुलाया' गया है? जयशंकर ने कहा, “मेरा मतलब है, श्रीमती गांधी भुट्टो से मिलने शिमला गई थीं। क्या उन्हें बुलाया गया था? सलमान खुर्शीद एक पाकिस्तानी से मिलने जयपुर गए थे। क्या उन्हें बुलाया गया था? तो मुझे लगता है। देखिए, हम सब समझदार लोग हैं।”