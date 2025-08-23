कभी भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं रहा, जिसने... जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की खोल दी पोल

जयशंकर ने कहा कि यह अपने आप में एक बदलाव है, जोकि सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ट्रंप का दुनियाभर के देशों के साथ व्यवहार करने का तरीका और यहां तक कि अपने देश के साथ भी डील करने का तरीका पारंपरिक रूढ़िवादी तरीके से बहुत अलग है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और भारत से संबंधों में खटास आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए उनकी विदेश नीति को अभूतपूर्व बताया। जयशंकर ने पोल खोलते हुए शनिवार को कहा कि अब तक ऐसा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं रहा, जिसने विदेश नीति को मौजूदा राष्ट्रपति की तरह सार्वजनिक रूप से चलाया हो। दिल्ली में 'इकनॉमिक टाइम्स' के एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, ''यह अपने आप में एक बदलाव है, जोकि सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ट्रंप का दुनियाभर के देशों के साथ व्यवहार करने का तरीका और यहां तक कि अपने देश के साथ भी डील करने का तरीका पारंपरिक रूढ़िवादी तरीके से बहुत अलग है।''

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत की कुछ सीमाएं हैं और नई दिल्ली किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर देने के बाद, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है, नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच संबंधों में गिरावट आई है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार दोनों देशों के बीच वास्तव में सबसे बड़ा मुद्दा है। बातचीत अभी भी जारी है और मुख्य बात यह है कि हमारे सामने कुछ सीमा रेखा है।