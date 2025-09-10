कैसा पार्टनर है अमेरिका, जिसने 35 बार... पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने कसा तंज
अमेरिका की ओर से भारत के खिलाफ जारी टैरिफ वार अब थमने की ओर बढ़ती दिख रही है। सबसे पहले शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की और पीएम नरेंद्र मोदी को अच्छा मित्र बताते हुए कहा कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होगी। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें भी ट्रेड डील का इंतजार है। उन्होंने भारत और अमेरिका को स्वाभाविक साझेदार भी बताया और कहा कि हमारी साझेदारी फिर से मजबूत होगी। उनके इस ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इससे अनुमान लग रहा है कि शायद दोनों नेताओं की केमिस्ट्री फिर सुधर सकती है और कोई ट्रेड डील घोषित की जा सकती है।
इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर ही तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आखिर अमेरिका हमारा कैसा स्वाभाविक साझेदार है, जो व्यापार को हथियार के तौर पर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि भारत और अमेरिका 'स्वाभाविक साझेदार' हैं। अब सवाल यह है- क्या ये साझेदारी इतनी स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 35 से अधिक मौकों पर यह दावा किया है कि उन्होंने व्यापार को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करके 10 मई की शाम को भारत-पाकिस्तान युद्धविराम करा दिया?'
दरअसल खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी की जल्दी ही फोन पर बात भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज बीते कुछ दिनों से बदला नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि उनकी ओर से ही पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया जा सकता है। इसके अलावा मलयेशिया में आसियान देशों की समिट में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। बता दें कि पिछले दिनों चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी एक मंच पर दिखे थे। इस तरह जिनपिंग के साथ मोदी का मंच पर दिखना अमेरिका के लिए एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।