US, UK के दबाव के आगे नहीं झुके नेहरू; मिग-21 की विदाई पर रमेश ने पूर्व PM को किया याद

MiG 21: जयराम रमेश ने कहा कि उस समय पर सोवियत लड़ाकू विमान न खरीदने के लिए भारत सरकार पर काफी दबाव था। इसके बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू भारत के हितों को लेकर अडिग रहे।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 12:11 AM
भारतीय वायसेना ने अपने पुराने लड़ाकू विमान मिग-21 को आज यानी 26 सितंबर को रिटायर कर दिया। करीब 6 दशक तक भारत की वायु सीमा की रक्षा करने वाला यह विमान अब इतिहास का हिस्सा होगा। इस खास मौके पर कांग्रेस ने इस लड़ाकू विमान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पूर्व रक्षा मंत्री वी के मेनन को याद किया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 1962 में जब इस विमान को सोवियत से खरीदने की बारी आई थी तो अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी देश भारत के ऊपर दबाव डाल रहे थे लेकिन तत्कालीन पीएम नेहरू और उनके साथी मेनन अपने फैसले पर अडिग रहे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, "मिग-21 लड़ाकू विमान आज सेवामुक्त हो गया। 22 अगस्त, 1962 को भारत और सोवियत संघ ने मिग-21 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते ने रक्षा क्षेत्र में भारत-सोवियत सहयोग को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया।" रमेश ने दावा किया कि वर्ष 1987 में भारत के प्रमुख जियोपॉलिटिकल एडवायजर सुब्रह्मण्यम ने लिखा था कि वी.के. कृष्ण मेनन ने ही भारतीय वायु सेना पर दबाव डाला था कि वह मिग-21 को चुने। रमेश ने लिखा, "आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह फैसला भारत की नीति पर सौ फीसदी सही जमता बैठता है।"

उन्होंने कहा, "नए लड़ाकू विमानों की खरीद के साथ ही सोवियत संघ हमें स्थानीय निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार हो गया था। इसके दूसरी तरफ ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन जैसे देश उस वक्त हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं थे। वह बस अपने हथियार बेचना चाहते थे। भविष्य को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया था।"

India News
