हार में भी जीत देख रहा विपक्ष, जयराम रमेश ने समझाया गणित; कैसे बता रहे भाजपा की शिकस्त

उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसमें सत्तापक्ष के उम्मीदवार को जीत मिली है। हालांकि विपक्ष इस हार में भी जीत देख रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में बढ़े वोटों के आंकड़ों को इसे इंडिया गठबंधन की नैतिक जीत बताया है। गौरतलब है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीतकर नए उपराष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को मात दी है।



जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आने के बाद एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर खड़ा था, इसका प्रदर्शन निस्संदेह काफी सम्मानजनक रहा कांग्रेस नेता ने आगे लिखा है कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने 40 फीसदी वोट हासिल किए। अगर बात करें साल 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव की तो उस साल विपक्ष को मात्र 26 फीसदी ही वोट मिले थे। जयराम रमेश ने लिखा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को मिली अंकगणितीय जीत नैतिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से उसकी हार है। वैचारिक लड़ाई अनवरत जारी है।