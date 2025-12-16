गिरफ्तारी के बाद पहली बार नजर आया खालिस्तानी अमृतपाल सिंह, कोर्ट में अपने लिए खुद दीं दलीलें

संक्षेप: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दो जजों की पीठ के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हुए, अमृतपाल ने अपने लिए खुद दलीलें दीं। उसने जमानत की मांग करते हुए कहा कि उसके जेल में रहने से खडूर साहिब के विकास में बाधाएं आ रही हैं।

पंजाब के खडूर साहिब से सांसद, खालिस्तानी अमृतपाल सिंह अपनी जमानत की मांग को लेकर मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने पेश हुआ। इसके बाद 2023 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद अमृतपाल सिंह की पहली सार्वजनिक तस्वीर सामने आई है। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में पेश हुआ था जहां उसने अपनी दलीलें खुद दीं। इस दौरान अमृतपाल सिंह ने कहा है कि उसके जेल में रहने से खड़ूर साहब का विकास प्रभावित हो रहा है।

इससे पहले वकीलों की हड़ताल की वजह से अमृतपाल सिंह ने अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। उसने पंजाब में बाढ़, ड्रग्स की समस्या, और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए MP LAD फंड जैसे मुद्दों को उठाने के लिए मौजूदा संसद सत्र में शामिल होने की इजाजत भी मांगी है। असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में सारा काम ठप हो गया है।

अमृतपाल सिंह की क्या दलीलें? असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में सारा काम ठप हो गया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच के सामने दलील देते हुए अमृतपाल ने कहा कि इन मुद्दों को उठाने के लिए सशर्त जमानत मांगी थी, लेकिन उसे अभी तक जमानत नहीं मिली। उसने बेंच से कहा, "भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम में, एक चुने हुए प्रतिनिधि को संसद के सामने मुद्दे उठाने का अधिकार है। लेकिन मुझ पर लगे आरोपों को और बढ़ा दिया गया है... इन सभी मुद्दों को संसद के सामने उठाने की जरूरत है।"

हिरासत के विस्तार को चुनौती गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपनी हिरासत के नए विस्तार के आदेश को चुनौती देते हुए अमृतपाल सिंह ने बीते दिनों पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की थी। अमृतपाल सिंह ने कोर्ट में तर्क दिया है कि हिरासत का नया आदेश असंवैधानिक है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अमृतपाल सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने एनएसए विस्तार के लिए जिन मामलों का हवाला दिया है, उनमें उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता साबित नहीं होती और सरकार के डॉसियर में कुछ घटनाएं ऐसी भी बताई गयी हैं जो तब हुईं जब वह पहले से ही जेल में बंद थे, इसलिए उनकी भागीदारी असंभव है।