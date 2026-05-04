ममता बनर्जी के घर बाहर 'जय श्रीराम' के नारे, भवानीपुर में भी भाजपा का जश्न
जैसे-जैसे मतगणना के रुझान आ रहे हैं सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। ममता बनर्जी के आवास और भवानीपुर मतगणना केंद्र के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि जश्न के माहौल में कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करने के बाद राज्य का माहौल पूरी तरह बदल गया है। जैसे-जैसे टीवी स्क्रीन्स पर भाजपा की सीटें बढ़ती जा रही हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह सड़कों पर दिखाई देने लगा है। कोलकाता के कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 'जय श्रीराम' के नारे लगाए। इस दौरान वे भगवा रंग का गमछा ओढ़े हुए थे।
सोमवार दोपहर जैसे ही यह स्पष्ट होने लगा कि भाजपा राज्य में अगली सरकार बनाने की ओर मजबूती से बढ़ रही है, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर जमा हो गए। कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर नारेबाजी की और 'जय श्रीराम' के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। गौरतलब है कि 'जय श्रीराम' का नारा बंगाल चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है और अब इसे सीधे मुख्यमंत्री के घर के बाहर लगाकर कार्यकर्ता अपनी संभावित जीत का संदेश दे रहे हैं।
भवानीपुर में बंटने लगी मिठाइयां
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर है। भवानीपुर के मतगणना केंद्र के बाहर भाजपा समर्थकों ने भारी मात्रा में मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। यह जश्न उस समय शुरू हुआ जब भाजपा ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार किया। हालांकि, भवानीपुरा में शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद ममता बनर्जी ने बड़ी बढ़त बना ली है। छह राउंड की गिनती के बाद वह 15 हजार से अधिक मतों से आगे चल रही हैं। उनका मुकाबला भाजपा कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी से है।
भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह
भाजपा बंगाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन की ओर है। कई चैनलों पर भाजपा को पूर्ण से अधिक दो तिहाई बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं में यह संदेश गया है कि 2026 में बंगाल में परिवर्तन तय है। कोलकाता से लेकर जिलों तक भाजपा दफ्तरों के बाहर ढोल-नगाड़ों और गुलाल के साथ जीत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि मुस्लिम वोटों में बिखराव और हिंदुओं के एकीकरण ने भाजपा की राह आसान कर दी है। भवानीपुर में शुरुआती राउंड में पिछड़ने के बावजूद शुभेंदु ने उम्मीद जताई थी कि अगले राउंड की गिनती (9वें और 10वें राउंड के बाद) में वह बढ़त बना लेंगे।
जैसे-जैसे मतगणना के रुझान आ रहे हैं सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। ममता बनर्जी के आवास और भवानीपुर मतगणना केंद्र के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि जश्न के माहौल में कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो। बंगाल की जनता और पूरे देश की नजरें अब अगले कुछ घंटों पर टिकी हैं, जब यह साफ हो जाएगा कि क्या भाजपा वास्तव में 'नबन्ना' (सचिवालय) तक पहुंचने का अपना सपना पूरा कर पाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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