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जय श्री राम, खेला, दीदी, टाटा बाय... चुनाव नतीजों के बाद एक्स क्या-क्या ट्रेंड हो रहा?

May 04, 2026 03:10 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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खबर लिखे जाने तक एक्स के ट्रेंडिंग सेक्शन में जय श्री राम, खेला, दीदी, टाटा बाय जैसे शब्द जमकर ट्रेंड हो रहे हैं। मीम और एआई वीडियो की तो अलग ही कहानी है, जिसमें एक-दूसरे दल को लेकर तरह-तरह के मीम और ट्रोलिंग वीडियो बन रहे हैं।

जय श्री राम, खेला, दीदी, टाटा बाय... चुनाव नतीजों के बाद एक्स क्या-क्या ट्रेंड हो रहा?

जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे एक्स पर नए-नए ट्रेंड की बाढ़ सी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जाने तक एक्स के ट्रेंडिंग सेक्शन में जय श्री राम, खेला, दीदी, टाटा बाय जैसे शब्द जमकर ट्रेंड हो रहे हैं। मीम और एआई वीडियो की तो अलग ही कहानी है, जिसमें एक-दूसरे दल को लेकर तरह-तरह के मीम और ट्रोलिंग वीडियो बन रहे हैं।

नंबर 1 पर क्या ट्रेंड कर रहा था

खबर लिखे जाने तक राजनीति के ट्रेडिंग सेक्शन में नंबर 1 पर 'इलेक्शन रिजल्ट 2026' ट्रेंड कर रहा है। दूसरे नंबर पर 'हिमन्त बिश्व शर्मा' ट्रेंड करता दिखा। तमिलनाडू में विजय की पार्टी नया कीर्तिमान रचती नजर आ रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर जनता ने थलापति के सपोर्ट में 'विजय' ट्रेंड करवा दिया।

अमित शाह के बयान टाटा बाय भी बना ट्रेंड

ट्रोलिंग और मीम वाले ट्रेंड भी दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली के दौरान अमित शाह का एक बयान खासा फेमस हुआ था, बयान- "1 बजे तक काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय।" एक्स पर 'टाटा बाय' भी ट्रेंड किया। चूंकि पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे में ममता से जुड़े ट्रेंड होना लाजिमी था। लोगों ने पश्चिम बंगाल, दीदी और RG कर को जमकर ट्रेंड कराया।

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जय श्री राम और सनातन भी शामिल

भाजपा के सबसे बड़े हथियार में से कई शब्द ट्रेंडिंग का हिस्सा रहे। जैसे- जय श्री राम और सनातन। चूंकि असम चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा है। ऐसे में असम कांग्रेस अक्ष्यक्ष गौरव गोगोई का नाम और असम शब्द भी ट्रेंड करता दिखाई दिया। चूंकि दक्षिण भारत में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे में एक्टर से नेता बने विजय के अलावा द्रविडियन, ADMK, स्टालिन जैसे शब्द भी खूब ट्रेंड हुए।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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