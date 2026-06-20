जहांगीर खान की पत्नी जरीना बीबी भी गिरफ्तार, थाने पर हमला कर पति को छुड़ाने की साजिश रचने का आरोप
आपको बता दें कि जहांगीर खान को बीते दिनों जबरन वसूली और अन्य गंभीर आरोपों में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, मंगलवार को जहांगीर के समर्थकों ने फलता के शतोल कोलसा इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन किया था।
पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फलता पुलिस स्टेशन पर हमला करने और गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान को जबरन पुलिस हिरासत से छुड़ाने की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने आज सुबह जहांगीर खान की पत्नी जरीना बीबी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच और खुफिया इनपुट के अनुसार, खुद को 'पुष्पा' कहने वाले टीएमसी नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों को भड़काने और थाने पर धावा बोलने की इस पूरी योजना के पीछे जरीना बीबी को ही मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है।
आपको बता दें कि जहांगीर खान को बीते दिनों जबरन वसूली और अन्य गंभीर आरोपों में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, मंगलवार को जहांगीर के समर्थकों ने फलता के शतोल कोलसा इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन किया था। खुफिया सूचनाओं के मुताबिक, इस प्रदर्शन की आड़ में भीड़ का एक हिस्सा फलता थाने पर हमला कर आरोपी को छुड़ाने की फिराक में था।
समय रहते पुलिस और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के कारण इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस पहले ही 8 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। इस हिंसक प्रदर्शन व साजिश को हवा देने के आरोप में जरीना बीबी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी, जिसके बाद आज सुबह उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।
शुभेंदु अधिकारी ने की संयम बरतने की अपील
इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपराधियों और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए सजा दिलाई जाए। शुभेंदु अधिकारी ने सचिवालय संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का आक्रोश समझ में आता है, लेकिन नागरिकों को कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए।
उन्होंने कहा, ''मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे किसी के घर न जाएं और न ही कानून को अपने हाथ में लें। प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी जरूरी और सख्त कदम उठा रहा है।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ''सरकार में बदलाव कानून का शासन स्थापित करने के लिए किया गया है। लोगों को कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा होना चाहिए।''
मुख्यमंत्री अधिकारी का यह बयान हावड़ा जिले के बागनान इलाके में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)समर्थक प्रशांत डे की हत्या के बाद आया है। इस इलाके में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ग्रामीणों और स्थानीय पंचायत अधिकारियों के बीच टकराव के बाद तनाव बढ़ गया था। उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक ग्राम पंचायत के उप-प्रमुख और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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