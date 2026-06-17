थाने पर हमला कराने वाली थीं जहांगीर खान की पत्नी, पुलिस देख भागी भीड़; तालाब में कूदे

जहांगीर खान के पश्चिम बंगाल के फलता क्षेत्र का बाहुबली नेता माना जाता है। फलता विधानसभा सीट लोकसभा सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के तहत आती है। खान को पुलिस ने नेपाल सीमा से पकड़ा था।

पश्चिम बंगाल के फलता में मंगलवार को जमकर ड्रामा हुआ। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और क्षेत्र के बाहुबली जहांगीर खान उर्फ पुष्पा को छुड़ाने के लिए भारी संख्या में भीड़ एकजुट हो गई थी। हालांकि, मौके पर पहुंचे केंद्रीय बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की अगुवाई खान की पत्नी कर रही थीं और थाने पर अटैक का प्लान था।

संघवाद प्रतिदिन की रिपोर्ट के अनुसार, जहांगीर खान की पत्नी की अगुवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शकारी सड़कों पर उतर आए थे। उनके खिलाफ पुलिस और केंद्रीय बलों ने कार्रवाई की। पूरे घटनाक्रम के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। लाइव हिन्दुस्तान इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इनमें नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस और बलों के जवान प्रदर्शनकारियों को हटा रहे हैं।

पुलिस स्टेशन पर हमले का प्लान रिपोर्ट के अनुसार, खान की पत्नी की अगुवाई में पुलिस स्टेशन पर हमला करने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद फलता के शातोल कालसा इलाके में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पुलिस स्टेशन की ओर निकले थे। सूचना मिलने के बाद केंद्रीय बलों को अलर्ट किया गया था।

बचने के लिए तालाब में कूदे मौके पर पहुंचे जवानों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया था। खबर है कि बलों के पहुंचते ही प्रदर्शनकारी भागने लगे थे और उनके पीछे अधिकारी भाग रहे थे। कहा जा रहा है कि कई लोगों ने बचने के लिए तालाब में भी छलांग लगा दी थी।

नेपाल बॉर्डर के पास गिरफ्तार खान को पश्चिम बंगाल में भारत-नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार किया गया था। उन पर कम से कम सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में पुलिस ने कुछ दिनों के अंतर में खान को 2 बार फलता की सड़कों पर परेड कराई है। हाल ही में सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि टीएमसी नेता की कमर में पुलिस ने रस्सी बांधी हुई है और वह सड़क पर चलते हुए आसपास के लोगों से कान पकड़कर मांफी मांग रहे हैं।

चुनाव से पीछे हटे जहांगीर खान ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फलता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन 21 मई को हुए दोबारा मतदान से पहले ही उन्होंने चुनाव से हटने की घोषणा कर दी थी। टीएमसी ने इसे धोखा करार दिया, जबकि भाजपा नेताओं ने उनके पीछे हटने पर तंज कसा। खास बात है कि TMC में खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के चलते भी काफी विवाद हुआ था।