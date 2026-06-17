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थाने पर हमला कराने वाली थीं जहांगीर खान की पत्नी, पुलिस देख भागी भीड़; तालाब में कूदे

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, फलता
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जहांगीर खान के पश्चिम बंगाल के फलता क्षेत्र का बाहुबली नेता माना जाता है। फलता विधानसभा सीट लोकसभा सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के तहत आती है। खान को पुलिस ने नेपाल सीमा से पकड़ा था।

थाने पर हमला कराने वाली थीं जहांगीर खान की पत्नी, पुलिस देख भागी भीड़; तालाब में कूदे

पश्चिम बंगाल के फलता में मंगलवार को जमकर ड्रामा हुआ। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और क्षेत्र के बाहुबली जहांगीर खान उर्फ पुष्पा को छुड़ाने के लिए भारी संख्या में भीड़ एकजुट हो गई थी। हालांकि, मौके पर पहुंचे केंद्रीय बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की अगुवाई खान की पत्नी कर रही थीं और थाने पर अटैक का प्लान था।

संघवाद प्रतिदिन की रिपोर्ट के अनुसार, जहांगीर खान की पत्नी की अगुवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शकारी सड़कों पर उतर आए थे। उनके खिलाफ पुलिस और केंद्रीय बलों ने कार्रवाई की। पूरे घटनाक्रम के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। लाइव हिन्दुस्तान इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इनमें नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस और बलों के जवान प्रदर्शनकारियों को हटा रहे हैं।

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पुलिस स्टेशन पर हमले का प्लान

रिपोर्ट के अनुसार, खान की पत्नी की अगुवाई में पुलिस स्टेशन पर हमला करने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद फलता के शातोल कालसा इलाके में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पुलिस स्टेशन की ओर निकले थे। सूचना मिलने के बाद केंद्रीय बलों को अलर्ट किया गया था।

बचने के लिए तालाब में कूदे

मौके पर पहुंचे जवानों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया था। खबर है कि बलों के पहुंचते ही प्रदर्शनकारी भागने लगे थे और उनके पीछे अधिकारी भाग रहे थे। कहा जा रहा है कि कई लोगों ने बचने के लिए तालाब में भी छलांग लगा दी थी।

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नेपाल बॉर्डर के पास गिरफ्तार

खान को पश्चिम बंगाल में भारत-नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार किया गया था। उन पर कम से कम सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में पुलिस ने कुछ दिनों के अंतर में खान को 2 बार फलता की सड़कों पर परेड कराई है। हाल ही में सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि टीएमसी नेता की कमर में पुलिस ने रस्सी बांधी हुई है और वह सड़क पर चलते हुए आसपास के लोगों से कान पकड़कर मांफी मांग रहे हैं।

चुनाव से पीछे हटे

जहांगीर खान ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फलता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन 21 मई को हुए दोबारा मतदान से पहले ही उन्होंने चुनाव से हटने की घोषणा कर दी थी। टीएमसी ने इसे धोखा करार दिया, जबकि भाजपा नेताओं ने उनके पीछे हटने पर तंज कसा। खास बात है कि TMC में खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के चलते भी काफी विवाद हुआ था।

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तब खान ने घोषणा की कि उन्होंने खुद को चुनावी प्रक्रिया से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज दिए जाने संबंधी वादे के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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