Hindi NewsIndia NewsJagjit Singh Dallewal Kisan Morcha farmers on streets Rajesh Khimji dangerous intentions

मॉनसून अभी और होगा उग्र, भारी बारिश व आंधी-तूफान की चेतावनी; टॉप-5 न्यूज

मनोज जरांगे ने समुदाय की इस मांग को जोर-शोर से उठाया कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड को लागू किया जाए, जिनमें बंबई, सतारा और हैदराबाद के राजपत्र शामिल हैं। इनके बारे में उनका दावा है कि ये मराठों की कुनबी पहचान स्थापित करते हैं।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 07:04 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खिमजी सकारिया के इरादे बेहद खतरनाक थे। राजेश खिमजी ने ट्रेन से दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले चाकू का इंतजाम किया था। इससे पता चलता है कि उसका इरादा मुख्यमंत्री पर चाकू से हमले का था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उसे अपना इरादा बदलना पड़ा और उसने हाथ से ही हमला किया। वहीं, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हालांकि, जरांगे ने इस आरोप से इनकार किया है। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए सोमवार की टॉप-5 न्यूज...

राजेश खिमजी के खतरनाक थे इरादे, ट्रेन से उतरते ही किया था चाकू का इंतजाम

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खिमजी सकारिया के इरादे बेहद खतरनाक थे। राजेश खिमजी ने ट्रेन से दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले चाकू का इंतजाम किया था। इससे पता चलता है कि उसका इरादा मुख्यमंत्री पर चाकू से हमले का था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उसे अपना इरादा बदलना पड़ा और उसने हाथ से ही हमला किया। पढ़ें पूरी खबर...

'सभी फसलों पर मिले MSP गारंटी, केवल हरियाणा-पंजाब नहीं…', डल्लेवाल ने रखी मांग

किसानों के एक बार फिर सड़क पर उतरने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बड़ा बयान दिया। सोमवार को उन्होंने कहा कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी की मांग केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों की नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों की है। पढ़ें पूरी खबर...

क्या मनोज जरांगे ने फडणवीस की मां के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी? BJP हमलावर

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हालांकि, जरांगे ने इस आरोप से इनकार किया है। पढ़ें पूरी खबर...

सावधान! मॉनसून अभी और होगा उग्र, भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले सात दिनों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है। मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के पास है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवाओं का चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। पढ़ें पूरी खबर...

क्या प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए तीखे सवाल

गिरफ्तारी और 30 दिनों की जेल पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर हैदराबाद सांसद ओवैसी ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा कि सारी सरकारी एजेंसियों की नियुक्ति और तैनाती केंद्र सरकार के आदेश पर होती है। जब तक इनकी नियुक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं होती तब तक यह केंद्र के अधीन ही काम करेंगी। पढ़ें पूरी खबर...

