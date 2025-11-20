जगदीप धनखड़ की पत्नी को लगी चोट, रसोई में गिरीं; AIIMS के इमरजेंसी में भर्ती
पत्नी सुदेश (70) के साथ वाहन में जगदीप धनखड़ भी थे। एक अधिकारी ने बताया कि वह रसोई में गिर गईं और उनकी पीठ में चोट लग गई। डॉक्टर उनका परीक्षण कर रहे हैं।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश को गुरुवार को रसोई में गिरने से पीठ में चोट लगने के बाद एम्स के इमरजेंसी केंद्र में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सुदेश (70) के साथ वाहन में धनखड़ भी थे। एक अधिकारी ने बताया, “वह रसोई में गिर गईं और उनकी पीठ में चोट लग गई। डॉक्टर उनका परीक्षण कर रहे हैं।” जुलाई में पद छोड़ने के बाद धनखड़ छतरपुर स्थित एक फार्महाउस में रह रहे हैं।
पिछले कई महीनों से जगदीप धनखड़ लगातार चर्चा में बने रहे हैं। 21 जुलाई को धनखड़ ने कथित तौर पर खराब सेहत का हवाला देते हुए उप राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। बाद में सूत्रों ने इसे कैशकांड में फंसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में लाए गए महाभियोग प्रस्ताव से जोड़ा था। हालांकि, जो लेटर धनखड़ ने भेजा था, उसमें आधिकारिक रूप से खराब सेहत की बात बताई गई।
विपक्ष ने धनखड़ के इस्तीफे को बड़ा मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार से उन्हें फेयरवेल देने की अपील की थी। साथ ही, उनके लंबे समय से चुप्पी पर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद सितंबर में हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन को जीत मिली थी और खुद धनखड़ ने भी उनसे बाद में मुलाकात की थी।
