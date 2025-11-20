Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsJagdeep Dhankhar Wife Suffers Injury after Falling in Kitchen admitted to AIIMS Emergency
जगदीप धनखड़ की पत्नी को लगी चोट, रसोई में गिरीं; AIIMS के इमरजेंसी में भर्ती

जगदीप धनखड़ की पत्नी को लगी चोट, रसोई में गिरीं; AIIMS के इमरजेंसी में भर्ती

संक्षेप:

पत्नी सुदेश (70) के साथ वाहन में जगदीप धनखड़ भी थे। एक अधिकारी ने बताया कि वह रसोई में गिर गईं और उनकी पीठ में चोट लग गई। डॉक्टर उनका परीक्षण कर रहे हैं।

Thu, 20 Nov 2025 07:15 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश को गुरुवार को रसोई में गिरने से पीठ में चोट लगने के बाद एम्स के इमरजेंसी केंद्र में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि सुदेश (70) के साथ वाहन में धनखड़ भी थे। एक अधिकारी ने बताया, “वह रसोई में गिर गईं और उनकी पीठ में चोट लग गई। डॉक्टर उनका परीक्षण कर रहे हैं।” जुलाई में पद छोड़ने के बाद धनखड़ छतरपुर स्थित एक फार्महाउस में रह रहे हैं।

पिछले कई महीनों से जगदीप धनखड़ लगातार चर्चा में बने रहे हैं। 21 जुलाई को धनखड़ ने कथित तौर पर खराब सेहत का हवाला देते हुए उप राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। बाद में सूत्रों ने इसे कैशकांड में फंसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में लाए गए महाभियोग प्रस्ताव से जोड़ा था। हालांकि, जो लेटर धनखड़ ने भेजा था, उसमें आधिकारिक रूप से खराब सेहत की बात बताई गई।

विपक्ष ने धनखड़ के इस्तीफे को बड़ा मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार से उन्हें फेयरवेल देने की अपील की थी। साथ ही, उनके लंबे समय से चुप्पी पर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद सितंबर में हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन को जीत मिली थी और खुद धनखड़ ने भी उनसे बाद में मुलाकात की थी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Jagdeep Dhankhar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।