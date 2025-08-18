कौन होगा VP के लिए विपक्ष का उम्मीदवार? सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ इस राज्य से नेता को उतारने की मांग

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने हैं और 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में संभव है कि विपक्ष जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकता है। खबरें थीं कि INDIA ने संयुक्त उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। अब इसके बाद विपक्षी गठबंधन INDIA में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल, विपक्ष ने किसी नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन खबरें हैं कि तमिलनाडु से ही किसी नेता को उतारने के सुझाव पेश किए जा रहे हैं। इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम ने राज्य से ही किसी उम्मीदवार को उतारने की पेशकश की है। हालांकि, पार्टी ने इसे लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। खबरें ये भी हैं कि राधाकृष्णन के नाम के ऐलान से पहले ही NDA ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बात की थी। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब दक्षिण भारतीय राज्य में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है।

एक दो दिन में विपक्ष कर सकता है ऐलान उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने हैं और 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में संभव है कि विपक्ष जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकता है। खबरें थीं कि INDIA ने संयुक्त उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इस संबंध में सोमवार सुबह खरगे की अध्यक्षता में बैठक भी होनी थी।

सीपी राधाकृष्णन को चुनने की वजह? कहा जा रहा है कि राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने की कई वजहें हैं। इनमें RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ाव, राजनीतिक अनुभव, जनसंघ से भाजपा तक का सफर शामिल हैं। इसके अलावा वह पश्चिम तमिलनाडु के प्रमुख समुदाय गौंडर (कोंगु वेल्लालार) से आते हैं।

निर्विरोध बनाने की कोशिश में जुटी भाजपा पीटीआई भाषा के अनुसार, नड्डा ने ओबीसी नेता और दो बार लोकसभा सदस्य रह चुके राधाकृष्णन को इस संवैधानिक पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने पिछले सप्ताह विपक्षी दलों से बात की थी और आगे भी करते रहेंगे।