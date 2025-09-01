jagdeep dhankhar new address and pension vice president election Abhay chautala जगदीप धनखड़ को कब तक मिलेगा नया बंगला, अभय चौटाला के घर को ही क्यों बनाया ठिकाना, India News in Hindi - Hindustan
जगदीप खबर है कि धनखड़ ने राजस्थान की किशनगढ़ सीट से पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन मांगी है। वह 1993 से 1998 तक इस सीट से कांग्रेस विधायक रहे थे और 2019 तक उन्होंने पेंशन ली। इसके बाद वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:36 PM
जगदीप धनखड़ ने सोमवार को उपराष्ट्रपति को मिलने वाला आधिकारिक आवास खाली कर दिया है। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि उन्हें सरकार की तरफ से बंगला कब तक आवंटित किया जाएगा। फिलहाल, वह INLD यानी इंडियन नेशनल लोक दल के चीफ अभय चौटाला के दिल्ली स्थित घर में रहेंगे। धनखड़ ने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था।

क्यों अभय चौटाला का घर चुना

धनखड़ आधिकारिक आवास से निकल साउथ दिल्ली के छतरपुर स्थित चौटाला के फार्महाउस में शिफ्ट होने वाले हैं। वह यहां पर सरकार से बंगला मिलने तक रहेंगे। हालांकि, पूर्व उपराष्ट्रपति ने साफ नहीं किया है कि वह चौटाला के ही आवास में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन INLD प्रमुख का कहना है, 'यह उका घर है। वह जब तक चाहें यहां रह सकते हैं।'

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में चौटाला ने धनखड़ के शिफ्ट होने की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था, 'हमारे पुराने पारिवारिक संबंध हैं और उन्होंने मुझसे घर नहीं मांगा था, मैंने उन्हें घर की पेशकश की है।'

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, चौटाला के दादाजी और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवी लाल को धनखड़ अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं। 1989 के लोकसभा चुनाव में देवी लाल ने ही धनखड़ को राजस्थान की झुंझुनू सीट से लोकसभा टिकट दिया था। साथ ही धनखड़ को मंत्री परिषद में भी शामिल किया था।

कब तक मिलेगा सरकारी बंगला

नियमों के अनुसार, धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति को मिलने वाले टाइप-8 बंगले के हकदार हैं। उन्हें 34 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर बंगला आवंटित किया जा चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें 3 महीनों का समय लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि धनखड़ पहले ही केंद्र सरकार को आवास आवंटित करने के लिए पत्र लिख चुके हैं।

एनडीटीवी के अनुसार, CPWD अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अब्दुल कलाम मार्ग बंगले में रिपेयर और अन्य कार्यों में 3 महीनों का समय लगेगा। नियमों के मुताबिक, पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों को लुटियन जोन में टाइप-8 बंगला दिया जाता है।

3 पेंशनों के अधिकार

खबर है कि धनखड़ ने राजस्थान की किशनगढ़ सीट से पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन मांगी है। वह 1993 से 1998 तक इस सीट से कांग्रेस विधायक रहे थे और 2019 तक उन्होंने पेंशन ली। इसके बाद वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक के तौर पर तीन पेंशनों के हकदार हैं।

