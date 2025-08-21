इस्तीफा देने के बाद यहां शिफ्ट हो सकते हैं जगदीप धनखड़, दे दिया गया नया बंगला

भारत के 14वें उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने बीते महीने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद धनखड़ सार्वजनिक गतिविधियों से दूर ही रहे हैं। उन्होंने कोई बयान भी जारी नहीं किया है।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन अचानक अपना इस्तीफा सौंपने के बाद से धनखड़ सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रहे हैं। कई तरह की अटकलों के बाद बीते दिनों रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि धनखड़ फिलहाल उपराष्ट्रपति एंक्लेव में रह रहे हैं। हालांकि अब उनका पता बदलने वाला है। सूत्रों ने बताया है कि उन्हें लुटियंस दिल्ली में एक बंगला एलॉट किया गया है।

जानकारी के मुताबिक धनखड़ इन दिनों सेंट्रल विस्टा के तहत बनाए गए उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में रह रहे हैं। हालांकि अब उन्हें यह आवास छोड़ना पड़ सकता है। सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति को पद छोड़ने के बाद आधिकारिक आवास छोड़ने के लिए 30 दिनों का समय मिलता है। इस अवधि के खत्म होने से पहले धनखड़ शहरी विकास मंत्रालय वैकल्पिक पते की व्यवस्था करने की अनुरोध कर सकते थे।

इस बीच न्यूज 18 ने सरकारी सूत्रों के के हवाले से बताया है कि धनखड़ ने अब तक मंत्रालय या किसी अन्य केंद्रीय विभाग से नए आवास के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है। हालांकि मंत्रालय ने खुद ही उनके लिए नए आवास का चयन कर लिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए 34, एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित एक टाइप-VIII बंगले का चयन किया गया है, जो लुटियंस दिल्ली में स्थित है। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ समय तक इस बंगले में पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवतार रहते थे, जिन्होंने इसे खाली कर दिया है।