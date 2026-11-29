जगदीप धनखड़ को अब तक नहीं मिला सरकारी बंगला, एक दिसंबर से नए घर में होंगे शिफ्ट; जानें नया पता
धनखड़ 11 अगस्त 2022 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक उपराष्ट्रपति के पद रहे थे। इसके बाद उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, उनके इस्तीफे को लेकर सियासी विवाद भी खूब हुआ।
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अभी तक सरकारी बंगला नहीं मिला है। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद वह दिल्ली के छतरपुर स्थित एक निजी फार्महाउस में रह रहे थे। हालांकि, एक दिसंबर से उनका पता बदलने जा रहा है। उनके निजी सचिव अभ्युदय सिंह शेखावत ने धनखड़ के आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए इसकी आधिकारिक जानकारी दी है।
जगदीप धनखड़ के एक्स हैंडल के पोस्ट पर लिखा है, ''आगामी 1 दिसंबर 2026 से देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आवासीय पता बदल जाएगा। आधिकारिक सरकारी आवास आवंटित होने तक वे नई दिल्ली में इंडिया गेट के निकट 6, तिलक मार्ग स्थित सागर अपार्टमेंट्स के अपार्टमेंट नंबर 8A में रहेंगे। यह एक प्राइवेट संपत्ति है।''
आपको बता दें कि नियमों के तहत भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति को पद छोड़ने के बाद दिल्ली में एक टाइप-8 सरकारी बंगला आवंटित किए जाने का प्रावधान है। आधिकारिक आवास के आवंटन और उसकी मरम्मत या तैयारी की प्रक्रिया पूरी होने तक पूर्व पदाधिकारियों के लिए अस्थायी व्यवस्था के तहत निजी आवास का उपयोग किया जाता है।
धनखड़ 11 अगस्त 2022 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक उपराष्ट्रपति के पद रहे थे। इसके बाद उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, उनके इस्तीफे को लेकर सियासी विवाद भी खूब हुआ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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