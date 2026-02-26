Hindustan Hindi News
दाढ़ी रखने वालों को देखते ही डर लगता है, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वीडियो वायरल

Feb 26, 2026 10:09 pm IST Madan Tiwari
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्वागत करने वाले व्यक्ति से कहते हैं कि दाढ़ी रखने वालों को देखते ही डर लगता है। यह सुनते ही उनके आसपास के लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं।

राजस्थान के चूरू जिले में पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें वह मजाकिया अंदाज में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जब मैं दाढ़ी वाले को देखता हूं तो डर जाता हूं। मेरा ओएसडी भी अपनी दाढ़ी से मुझे डरा देता है। धनखड़ ने ये बातें उनका स्वागत करने वाले व्यक्ति से कही। उस व्यक्ति ने दाढ़ी रख रखी थी, जिस पर धनखड़ ने हंसते हुए कहा, ''आजकल ये दाढ़ी वालों को देखते ही डर लगता है।'' पूर्व उपराष्ट्रपति का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है।

