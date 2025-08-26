VP वाला बंगला खाली करेंगे जगदीप धनखड़, पर दूसरे घर के लिए करना होगा इंतजार; ऐसा क्यों

जगदीप धनखड़ को घर खाली करना होगा, लेकिन उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाला टाइप 8 बंगला अभी तैयार नहीं है। इसलिए उन्हें कुछ महीनों का वक्त किसी और अस्थायी ठिकाने पर गुजारना होगा। फिलहाल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से उनके लिए किसी अस्थायी घर की तलाश की जा रही है।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को वह सरकारी आवास खाली करना होगा, जिसमें वह बतौर VP अब तक रह रहे थे। ऐसा इसलिए क्यों नए उपराष्ट्रपति का जल्दी ही चुनाव होने वाला है और चुने हुए नेता को यहां शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में जगदीप धनखड़ को घर खाली करना होगा, लेकिन उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाला टाइप 8 बंगला अभी तैयार नहीं है। इसलिए उन्हें कुछ महीनों का वक्त किसी और अस्थायी ठिकाने पर गुजारना होगा। फिलहाल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से उनके लिए किसी अस्थायी घर की तलाश की जा रही है।

खबर है कि उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग का बंगला नंबर 34 आवंटित होना है। फिलहाल इस बंगले में एक केंद्रीय मंत्री रह रहे हैं। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक पहले केंद्रीय मंत्री बंगला खाली करेंगे। फिर उसे रेनोवेट कराया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुसार उसमें सुविधाएं तय की जाएंगी और उसके बाद ही जगदीप धनखड़ उसमें शिफ्ट हो सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 महीने का वक्त लगने वाला है। यह वक्त इसलिए भी लगेगा क्योंकि अभी तो केंद्रीय मंत्री ही इसमें रह रहे हैं। पहले वह खाली करेंगे और फिर रेनोवेशन होगा।

इसलिए जगदीप धनखड़ को स्थायी आवास मिलने में समय लगेगा। तब तक उन्हें किसी अस्थायी आवास में ही रहना होगा। आमतौर पर किसी पूर्व पीएम, पूर्व राष्ट्रपति या फिर पूर्व उपराष्ट्रपति को बंगला मिलने में देर नहीं होती है, लेकिन जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। उनसे पहले उपराष्ट्रपति रहे वेंकैया नायडू को भी कुछ सप्ताह स्थायी आवास के लिए इंतजार करना पड़ा था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ के लिए तय बंगले के रेडी होने में देरी का सिर्फ तकनीकी कारण है, इसका कोई और अर्थ नहीं निकालना चाहिए।