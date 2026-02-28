पहले प्यार में मिला धोखा, फिर लिफ्ट देने वाले दरिंदे ने रेप कर ले ली जान; खौफनाक वारदात
ओडिशा के जगतसिंहपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। प्रेमी के धोखे के बाद एक अनजान युवक ने लिफ्ट के बहाने 23 वर्षीय युवती से दुष्कर्म किया और पुलिस से शिकायत की धमकी देने पर उसे चौथी मंजिल से फेंक दिया। पूरी खबर पढ़ें।
ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में एक 23 वर्षीय युवती के साथ दरिंदगी और हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में युवती के प्रेमी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने युवती को धोखा दिया, उसके साथ रेप किया और फिर उसे एक मकान की चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया।
जगतसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) अंकित कुमार वर्मा ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए प्रेमी की उम्र 31 साल है। वहीं दूसरा आरोपी 24 साल का है, जो मूल रूप से झारखंड के धनबाद का रहने वाला है और पारादीप की एक निजी कंपनी में काम करता है।
शादी का झांसा और प्रेमी का धोखा
पुलिस के अनुसार, घटना की शुरुआत रविवार को हुई जब युवती अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए तिरतोल स्थित एक मंदिर गई थी। लेकिन वहां प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया। सुनसान जगह का फायदा उठाते हुए उसने कथित तौर पर युवती के साथ मारपीट की और उसे एक बस स्टैंड पर अकेला छोड़कर वहां से फरार हो गया।
लिफ्ट के बहाने ले गया और किया रेप
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार शाम के समय, नशे में धुत झारखंड निवासी दूसरे आरोपी ने बस स्टैंड पर अकेली खड़ी युवती को अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की पेशकश की। अनजान शहर में परेशान युवती ने उस पर भरोसा कर लिया और उसके साथ चली गई। आरोपी उसे अपने किराए के मकान में ले गया और वहां उसके साथ कथित तौर पर रेप किया।
एफआईआर की धमकी देने पर की हत्या
जब युवती ने इस दरिंदगी के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की धमकी दी, तो आरोपी घबरा गया और उसने युवती को इमारत की चौथी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। सिर में गंभीर चोटें आने के कारण युवती की दर्दनाक मौत हो गई। सोमवार तड़के उसका शव बरामद किया गया, जिस पर चोट के कई गहरे निशान मौजूद थे।
सीसीटीवी फुटेज से सुलझी गुत्थी
पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। इससे पहले, रविवार रात को ही मृतका के भाई ने बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक अज्ञात युवती का शव मिलने की सूचना पाकर परिवार मौके पर पहुंचा और उसकी शिनाख्त की।
पुलिस के मुताबिक, इस कत्ल की गुत्थी सीसीटीवी फुटेज की मदद से सुलझाई गई। फुटेज में रविवार रात युवती को कथित हत्यारे की इमारत में जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने झारखंड निवासी आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
(नोट: यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, पीड़िता की निजता की रक्षा के लिए उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है।)
