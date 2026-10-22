जगन मोहन रेड्डी ने भांजी की शादी के लिए जगह देने से किया इनकार, शर्मिला बांट चुकी थीं कार्ड

राजशेखर रेड्डी के आकस्मिक निधन के कारण संपत्तियों का कानूनी हस्तांतरण पूरा नहीं हो सका था। येलाहंका में लगभग 20 एकड़ में फैले परिसर में दो घर हैं, लेकिन शर्मिला को दिए गए घर की रजिस्ट्री उनके नाम नहीं हो सकी थी।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी का उनकी बहन वाईएस शर्मिला से झगड़ा है। दोनों के बीच संपत्ति विवाद है। इसका असर अब पारिवारिक आयोजनों पर दिखने लगा है। जगन मोहन रेड्डी ने बेंगलुरु स्थित अपने पारिवारिक परिसर येलाहंका पैलेस में अपनी भांजी की शादी की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है।

कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला की बेटी वाई.एस. अंजलि रेड्डी की सगाई 24 सितंबर को अमेरिका के निवासी सोमाला रघुरामी रेड्डी से हुई थी। शर्मिला चाहती थीं कि यह शादी 25 नवंबर को बेंगलुरु स्थित येलाहंका पैलेस में आयोजित हो। शर्मिला के करीबी सूत्रों के अनुसार, जगन मोहन रेड्डी ने अपनी मां वाईएस विजयम्मा के जरिए यह संदेश भिजवाया कि वह येलाहंका पैलेस में शादी की अनुमति नहीं देंगे। जगन ने कहा कि यह संपत्ति उनकी सास के नाम पर रजिस्टर्ड है। मां विजयम्मा के मनाने के बावजूद वे अपने फैसले पर कायम रहे।

शर्मिला के सामने अब नई चुनौती शादी के कार्ड पहले ही बांटे जा चुके हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ-साथ कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जैसी प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। जगन मोहन रेड्डे के द्वारा अचानक इनकार के बाद शर्मिला के सामने अब इतने कम समय में सुरक्षा और भव्यता के लिहाज से एक नया और उपयुक्त वेन्यू तलाशने की चुनौती खड़ी हो गई है।

क्यों है संपत्ति बंटवारा? जगन और शर्मिला के बीच पिछले 5 सालों से सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों और अन्य संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल यह विवाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में लंबित है। सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी (YSR) चाहते थे कि उनके दोनों बच्चों को संपत्तियों में बराबर हिस्सा मिले। उन्होंने हैदराबाद स्थित लोटस पोंड, इदुपुलापाया और बेंगलुरु के येलाहंका में दोनों के लिए अलग-अलग घर बनवाए थे।

सितंबर 2009 में राजशेखर रेड्डी के आकस्मिक निधन के कारण संपत्तियों का कानूनी हस्तांतरण पूरा नहीं हो सका था। येलाहंका में लगभग 20 एकड़ में फैले परिसर में दो घर हैं, लेकिन शर्मिला को दिए गए घर की रजिस्ट्री उनके नाम नहीं हो सकी थी।