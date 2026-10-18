जगन मोहन रेड्डी को क्यों हुआ अपनी ही पार्टी के फैसले पर पछतावा? EC की नियुक्ति पर उठाए सवाल

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रविवार को 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून का अपनी पार्टी द्वारा समर्थन करने पर अफसोस जताया।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सत्ताधारी सरकार से अलग होनी चाहिए। इस दौरान जगन ने 2023 में बने चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून का अपनी पार्टी द्वारा समर्थन करने पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि चुनावों में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था पर दोबारा विचार करना जरूरी है।

मुझे अफसोस है जगन मोहन रेड्डी ने आगे कहा कि इस कानून को समर्थन देने का अब मुझे इसका अफसोस हो रहा है। इस दौरान उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 का जिक्र किया, जिसका उनकी पार्टी ने संसद में समर्थन किया था। जगन ने चुनाव और परीक्षा की तुलना करते हुए कहा कि कोई परीक्षक छात्र द्वारा नियुक्त नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि एक ईमानदार चुनाव आयुक्त को भी पक्षपात के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, अगर उसकी नियुक्ति तटस्थ प्रक्रिया से न हुई हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सत्ताधारी सरकार की भूमिका होने से एक कमी है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर यह कमी दूर हो जाए तो सिस्टम ठीक से चल सकता है।

तटस्थ नियुक्ति की मांग इस दौरान जगन ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सत्ताधारी दलों के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक तटस्थ निकाय द्वारा चयन प्रक्रिया की मांग की। उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में भी इसी तरह के सुधार की बात कही और कहा कि उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, बल्कि तटस्थ व्यवस्था से होनी चाहिए।

जगन का यह बयान ऐसे समय में आया जब आरोप लग रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी टीडीपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन स्थानीय निकाय चुनावों में विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने के लिए हमले, धमकी और पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है।

टीडीपी सरकार पर बोला हमला ताडेपल्ली में वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए जगन ने सत्ताधारी गठबंधन पर आरोप लगाया कि वह चुनाव हारने के डर से गैर-लोकतांत्रिक तरीके अपना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीडीपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन हमलों, धमकियों और पुलिस मशीनरी के दुरुपयोग से विपक्षी उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने से रोक रहा है।

जगन ने आगे आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र छीन लिए गए। पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके साथियों पर हमला किया गया, उन्हें अगवा किया गया और डराया-धमकाया गया। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर आगजनी करने और विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया। कहा जाता है कि पुलिस को इसकी जानकारी थी।

चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रही सरकार उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सरकारी अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और टीडीपी समर्थकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोगों के समर्थन पर भरोसा नहीं है। पिछले स्थानीय निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए जगन ने कहा कि जब एन रमेश कुमार (जिन्हें उन्होंने टीडीपी का मजबूत समर्थक बताया) राज्य चुनाव आयुक्त थे, तब भी वाईएसआरसीपी ने 90 प्रतिशत से ज्यादा सीटें जीती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी गठबंधन अब भी ऐसे ही तरीके अपना रहा है।

जगन ने यह भी आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी के सांसदों और पार्टी कार्यकर्ताओं को कडप्पा, पुंगनूर और तिरुपति में बाधाओं का सामना करना पड़ा। वहां नामांकन पत्र जब्त कर लिए गए या स्वीकार नहीं किए गए, गाड़ियों पर हमला हुआ और समर्थकों पर हमला किया गया। पुलिवेंदुला में उन्होंने पुलिस पर टीडीपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने नामांकन दाखिल करने आए उम्मीदवारों को डराने के लिए पत्थर फेंके और हवा में गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान ऐसी गोलीबारी पहले कभी नहीं हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि टीडीपी समर्थकों को समूह में इकट्ठा होने दिया गया, जबकि वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं को नामांकन केंद्र में जाने से रोका गया। नियमों के अनुसार उन्हें चार लोगों के साथ जाने की अनुमति थी। जगन ने कहा कि वाईएसआरसीपी उम्मीदवार आखिरी दिन भी तिरुपति, कडप्पा, कमलापुरम, रायचोटी, पुंगनूर, दारसी, गुरजला, दचेपल्ली, पिदुगुराल्ला, बडवेल और राजमपेट सहित कई जगहों पर अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए।

चुनाव कार्यक्रम और मतदाता सूची पर सवाल इस दौरान जगन ने चुनाव कार्यक्रम की समय-सारणी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी घोषणा आरक्षण विवरण जारी होने के एक दिन बाद की गई। इससे विपक्षी पार्टियों को तैयारी का बहुत कम समय मिला, जबकि सरकार को जानकारी पहले से थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन संशोधन (SIR) में 46 लाख फर्जी मतदाताओं की पहचान हुई थी, फिर भी सरकार ने बिना बदलाव के मतदाता सूची का इस्तेमाल करके चुनाव कराने का फैसला किया। उन्होंने आगे दावा किया कि डिवीजन और वार्ड का परिसीमन सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के पक्ष में किया गया।

स्थिति को अस्थायी बताते हुए जगन ने चेतावनी दी कि कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वाईएसआरसीपी ने दूसरा जनादेश मांगने से पहले अपने घोषणापत्र के वादे पूरे कर दिए थे। उन्होंने इसकी तुलना टीडीपी से की, जिस पर उन्होंने अपने चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने उन लोगों की तारीफ की जो अलोकतांत्रिक शासन का विरोध कर रहे हैं।