चंद्रबाबू नायडू से मिले हुए हैं राहुल गांधी, वोटर लिस्ट पर विवाद के बीच अब नया दावा

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह अन्य राज्यों में वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में 12.5% की वोट विसंगति पर कुछ नहीं बोलते।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनाव में देश का सबसे बड़ा चुनावी अनियमितता का मामला आंध्र प्रदेश में सामने आया, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। रेड्डी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आंध्र के मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिले हुए हैं।

ताडेपल्ली स्थित वाईएसआरसीपी केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि यह अनियमितता करीब 48 लाख वोटों से जुड़ी है, जो राज्य में पड़े कुल मतों का लगभग 12.5 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से राहुल गांधी आंध्र प्रदेश पर क्यों नहीं बोलते? वह इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनका सीधा ‘हॉटलाइन’ संपर्क चंद्रबाबू नायडू से है।"

रेड्डी ने दावा किया कि मतदान खत्म होने और मतगणना शुरू होने के समय आंध्र प्रदेश में वोट प्रतिशत का अंतर देश में सबसे ज्यादा था। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मणिकम टैगोर पर भी निशाना साधते हुए पूछा कि क्या उन्होंने कभी तेलुगू देशम पार्टी (TDP) प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कुछ कहा, जो "लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं"?

रेड्डी ने आरोप लगाया, "नायडू कई घोटालों में लिप्त हैं, जो नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, लेकिन टैगोर इस पर चुप हैं क्योंकि नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हाईकमान के बीच ‘हॉटलाइन’ कनेक्शन है।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राज्य में बेल्ट शॉप (गैरकानूनी शराब दुकानें), परमिट रूम, और रेत, सिलिका, क्वार्ट्ज व लेटराइट से जुड़े घोटाले जारी हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता चुप्पी साधे हुए हैं।