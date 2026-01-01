Hindustan Hindi News
शाहरुख खान कोई हीरो नहीं, उनका रुख देशद्रोही; क्यों भड़के जगद्गुरू रामभद्राचार्य

शाहरुख खान कोई हीरो नहीं, उनका रुख देशद्रोही; क्यों भड़के जगद्गुरू रामभद्राचार्य

संक्षेप:

जगद्गुरू रामभद्राचार्य ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कोई हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है। निरंतर उनका रुख देश द्रोही रहा है।

Jan 01, 2026 08:57 pm IST
Jagadguru Rambhadracharya about ShahRukh Khan: जगद्गुरू रामभद्राचार्य ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान कोई हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है। उनका रुख हमेशा देशद्रोही रहा है। इसके अलावा जगद्गुरू ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा बनवाए जा रहे महाकाल मंदिर को चुनावी लीला बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम कहेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। दरअसल, जगदगुरू यहां पर बांग्लादेश हिंसा के बीच आईपीएल के लिए बांग्लादेशी बॉलर मुस्ताफिजुर रहमान को खरीदे जाने पर अपनी राय दे रहे थे।

एएनआई से बात करते हुए जगद्गुरू रामभद्राचार्य से जब पूछा गया कि बॉलीवुड के हीरो शाहरुख खान आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खिलाना चाहते हैं। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं, वह तो करेंगे ही, वह कोई हीरो नहीं है। उनका कोई चरित्र नहीं है, उनका रुख निरंतर देशद्रोही रहा है।"

दरअसल, हाल के दिनों में शाहरुख खान को निशाने पर लेने वाले जगद्गुरू रामभद्राचार्य पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले भी आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी उनके खिलाफ बयान दिया था। इन सभी की परेशानी के पीछे बांग्लादेशी हिंसा के बाद भी शाहरुख की केकेआर द्वारा मुस्ताफिजुर रहमान को खरीदा जाना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी इस मुद्दे पर बहस जारी है।

क्या है मुस्ताफिजुर का मामला?

मार्च 2026 में होने वाले आईपीएल के लिए शाहरुख की कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया है। आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले रहमान इकलौते बांग्लादेशी है। हालांकि, बांग्लादेश में जारी हिंसा और हिंदूओं पर हमलों की खबरों को देखते हुए सोशल मीडिया पर केकेआर मैनेजमेंट की काफी आलोचना हो रही है।

तमाम कयासों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

