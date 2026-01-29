जा, मर जा... पति-पत्नी के झगड़े में कहना आत्महत्या के लिए उकसाना है या नहीं? HC का बड़ा फैसला

संक्षेप: अवैध संबंधों पर पति-पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ, जिसमें पति ने पत्नी से कथित तौर पर कहा कि जाओ, मर जाओ। अभियोजन पक्ष का दावा था कि इससे आहत होकर महिला ने 5 वर्षीय बेटी के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली।

केरल हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति-पत्नी के झगड़े के दौरान गुस्से में कहा गया “जा, मर जा” जैसे शब्द अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment of Suicide) का अपराध नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में आरोपी की मंशा (intention) निर्णायक होती है, न कि मृतक द्वारा उन शब्दों को कैसे महसूस किया गया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस सी. प्रथीप कुमार ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि आरोपी का जानबूझकर आत्महत्या के लिए उकसाने का इरादा था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “महत्वपूर्ण यह है कि आरोपी की मंशा क्या थी, न कि मृतक ने उसे कैसे महसूस किया। इस मामले में ‘जा, मर जा’ जैसे शब्द एक तीखे मौखिक झगड़े के दौरान, आवेग और गुस्से में कहे गए थे। इनमें आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई इरादा नहीं दिखता, इसलिए IPC की धारा 306 लागू नहीं होती।”

मामला क्या? यह मामला एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिस पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पति का अवैध संबंध था, जिसका पता चलने पर पत्नी ने दूसरी महिला से संपर्क किया। इसके बाद पति-पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ, जिसमें पति ने पत्नी से कथित तौर पर कहा, “जा, मर जा।” अभियोजन पक्ष का दावा था कि इन शब्दों से पत्नी मानसिक रूप से आहत हुई और उसने अपनी 5 वर्षीय बेटी के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली।

निचली अदालत से हाई कोर्ट तक क्या हुआ? बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी पति ने पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में खुद को आरोपों से मुक्त करने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में पति की ओर से दलील दी गई कि ये शब्द क्षणिक गुस्से में कहे गए थे और उनका उद्देश्य पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं था। हाई कोर्ट ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले Swamy Prahaladdas v. State of MP का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि झगड़े के दौरान गुस्से में बोले गए सामान्य या असावधान शब्द आत्महत्या के लिए उकसाने के दायरे में नहीं आते।