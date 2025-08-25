किसी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया, उपराष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई तय

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों उम्मीदवारों में से किसी ने नाम वापस नहीं लिया है। इस तरह एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के प्रत्याशी जस्टिस (रिटायर्ड) बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया है। यह चुनाव नौ सितंबर को होगा।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों उम्मीदवारों में से किसी ने नाम वापस नहीं लिया है। इस तरह एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के प्रत्याशी जस्टिस (रिटायर्ड) बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया है। यह चुनाव नौ सितंबर को होगा। इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव को ‘दक्षिण बनाम दक्षिण’ की लड़ाई बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, जबकि रेड्डी तेलंगाना से।

नौ सितंबर को है वोटिंग

चुनाव में नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख (25 अगस्त) के बाद सुदर्शन रेड्डी और सी पी राधाकृष्णन अब मैदान में हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पी सी मोदी ने एक बयान में कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए मतदान मंगलवार, नौ सितंबर, 2025 को कमरा संख्या एफ-101, वसुधा, संसद भवन, नई दिल्ली में होगा। आगामी नौ सितंबर को मतदान सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे समाप्त होगा।

ऐसे होता है मतदान

राज्यसभा सचिवालय के बयान में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं और इसलिए वे चुनाव में भाग लेने के हकदार हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि संसद भवन में मतदान की व्यवस्था 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी द्वारा की जा रही है। मतदान के संपन्न होने के बाद उसी दिन शाम छह बजे मतगणना आरंभ होगी और रात तक नतीजे घोषित होने की संभावना है।