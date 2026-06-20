रास्ते में पड़ी ITBP जवान की लाश, अब तैयार हो रहे शेरपा; एवरेस्ट पर 30 साल पहले क्या हुआ था?

एवरेस्ट के 'डेथ जोन' में 30 साल से जमे ITBP के भारतीय जांबाज को वापस लाने की खौफनाक कहानी। जानिए क्यों इस मिशन से शेरपाओं की भी सांसें फूल जाती हैं और क्या हैं इसकी वैज्ञानिक चुनौतियां।

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन उससे भी बड़ी परीक्षा है- वहां से किसी को वापस लाना, खासकर तब जब वह 'डेथ जोन' में 30 साल से बर्फ में दबा हो। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जांबाजों से जुड़े 1996 के उस ऐतिहासिक और दर्दनाक हादसे के पूरे 30 साल बाद, यह विषय एक बार फिर दुनिया भर के पर्वतारोहियों और शेरपाओं के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली चर्चा का विषय बन गया है।

आखिर 8,000 मीटर की उस जानलेवा ऊंचाई पर ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों के भी पसीने छुड़ा देता है? आइए समझते हैं इस अकल्पनीय रेस्क्यू मिशन की वैज्ञानिक और भौगोलिक चुनौतियां और 1996 के उस खौफनाक तूफान की पूरी कहानी।

1996 का वो काला दिन: जब एवरेस्ट ने ली थी जांबाजों की परीक्षा मई 1996 का एवरेस्ट इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज है। इसी दौरान ITBP के जांबाज जवानों ने नॉर्थ कोल के मुश्किल रास्ते से एवरेस्ट फतह करने का बीड़ा उठाया था। 10 मई 1996 को ITBP के तीन जांबाज- सूबेदार त्सेवांग पलजोर, लांस नायक त्सेवांग स्मानला और सिपाही दोर्जे मोरुप ने एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा फहरा कर इतिहास रच दिया था।

अचानक आया मौत का तूफान वापसी के दौरान पहाड़ पर अचानक एक भयंकर बर्फीला तूफान (Blizzard) आ गया। विजिबिलिटी शून्य हो गई और तापमान माइनस 40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। बेस कैंप से लाख कोशिशों के बावजूद इन जवानों से संपर्क टूट गया और ये तीनों जांबाज 'डेथ जोन' में हमेशा के लिए अमर हो गए। इनमें से त्सेवांग पलजोर को दुनिया भर में एवरेस्ट के रास्ते पर मौजूद एक लैंडमार्क के रूप में जाना जाने लगा। पहाड़ पर आप नियमों से नहीं, पहाड़ की मर्जी से जिंदा रहते हैं। 1996 का वह तूफान एवरेस्ट के इतिहास का सबसे खतरनाक बवंडर था, जिसने पल भर में हवा का रुख और तापमान दोनों बदल दिया था।

'डेथ जोन' क्या है और वहां से शव लाना क्यों है नामुमकिन? एवरेस्ट पर 8,000 मीटर (लगभग 26,000 फीट) से ऊपर के हिस्से को 'डेथ जोन' कहा जाता है। 30 साल बाद किसी मिशन का जिक्र आते ही शेरपाओं के माथे पर सिलवटें क्यों आ जाती हैं, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण हैं।

यहां ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल के मुकाबले केवल 30% रह जाता है। इस ऊंचाई पर इंसान का शरीर धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। सांस लेना भी ऐसा लगता है मानो सीने पर भारी पत्थर रखा हो।

एक आम इंसान का वजन बर्फ में जमने के बाद लगभग दोगुना हो जाता है। 30 साल तक माइनस तापमान में रहने के कारण शरीर ठोस बर्फ की चट्टान बन जाता है। इसका वजन 150 किलो तक पहुंच सकता है।

डेथ जोन का रास्ता इतना संकरा है कि वहां सिर्फ एक इंसान के खड़े होने की जगह होती है। ऐसे में 150 किलो के जमे हुए शरीर को वहां से खिसकाना, वो भी खुद ऑक्सीजन मास्क पहने हुए, मौत को दावत देने जैसा है।

शेरपाओं की सांसें क्यों फूल जाती हैं? शेरपा एवरेस्ट के असली राजा माने जाते हैं, लेकिन डेथ जोन से किसी को वापस लाने का मिशन उनके लिए भी किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। एक जमे हुए शव को 8,000 मीटर से नीचे लाने के लिए कम से कम 6 से 8 बेहद अनुभवी शेरपाओं की जरूरत होती है।

30 साल में शरीर पहाड़ की बर्फ के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका होता है। उसे निकालने के लिए घंटों तक कुल्हाड़ी से ठोस बर्फ को काटना पड़ता है। इतनी ऊंचाई पर लगातार काम करने से शेरपाओं की खुद की ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा रहता है।

यह सिर्फ हिम्मत का नहीं, बल्कि भारी खर्च का भी काम है। ऐसे किसी भी मिशन में हफ्तों की प्लानिंग, विशेष उपकरण और पल-पल बदलता मौसम सबसे बड़ी रुकावट होते हैं।

एक भावनात्मक और ऐतिहासिक पहलू 30 साल का यह सफर केवल वक्त का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उन वीरों के परिवारों, ITBP और पूरे देश की भावनाओं से जुड़ा है। पहाड़ों में एक अलिखित नियम है कि पर्वतारोही उसी पहाड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिससे वे लड़ते हैं। लेकिन अपने जांबाजों को सम्मान के साथ वापस लाने की कोई भी कोशिश या चाहत उस अदम्य साहस को दर्शाती है जो भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज के डीएनए में है।