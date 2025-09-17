Italian PM Giorgia Meloni praises PM Modi leadership in birthday message मेरे दोस्त आप प्रेरणास्रोत हैं; नरेंद्र मोदी को इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने दी बधाई, India News in Hindi - Hindustan
India News

मेरे दोस्त आप प्रेरणास्रोत हैं; नरेंद्र मोदी को इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, और इस अवसर पर देश-विदेश के नेता उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 02:40 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, और इस अवसर पर देश-विदेश के नेता उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पिछले साल के जी-7 शिखर सम्मेलन की एक मुस्कुराती हुई सेल्फी साझा की और अपने संदेश में पीएम मोदी की शक्ति, दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता की सराहना की, उन्हें प्रेरणा का स्रोत बताया।

मेलोनी ने एक्स पर लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी शक्ति, दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रेरणादायक है। मित्रता और सम्मान के साथ, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूं ताकि वे भारत को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएं और हमारे देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य वैश्विक नेताओं ने भी बधाई दी। मेलोनी की बधाई ऐसे समय में आई जब कई विश्व नेताओं ने अपनी शुभकामनाएं दीं।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को "मेरा अच्छा मित्र नरेंद्र" कहकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मेरे अच्छे दोस्त नरेंद्र, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। आपने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, और हमने मिलकर भारत-इजरायल दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि वह जल्द ही पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं ताकि दोनों देशों की साझेदारी और दोस्ती को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि जन्मदिन मुबारक हो, मेरे दोस्त।

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले विश्व नेता थे जिन्होंने मंगलवार रात फोन कर पीएम मोदी को बधाई दी। यह 17 जून के बाद उनकी पहली बातचीत थी, जब पीएम मोदी ने स्पष्ट किया था कि भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वाशिंगटन के साथ व्यापार पर कोई चर्चा नहीं हुई थी।

पीएम मोदी ने ट्रंप के फोन का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन और हार्दिक बधाई के लिए धन्यवाद। आपकी तरह, मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं।

