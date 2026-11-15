इटली के नेता बोले- वोट चोर गद्दी छोड़, राहुल पर अमित शाह का निशाना- भारत को बदनाम करके सत्ता नहीं मिलेगी
अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत, इसके लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास कार्यों के रिकॉर्ड को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने से उन्हें सत्ता में आने में कोई मदद नहीं मिलेगी
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की तरफ से आयोजित किए गए भारत समिट में इटली के नेता द्वारा 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा लगाए जाने का मामला गरमा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत, इसके लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास कार्यों के रिकॉर्ड को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने से उन्हें सत्ता में आने में कोई मदद नहीं मिलेगी। शाह ने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए, गांधी को विदेश जाना बंद करना होगा और गांवों का दौरा शुरू करना होगा।
पुणे में 'नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव' के पुनरुद्धार की पहल की आधारशिला रखने के बाद शाह ने कहा कि कांग्रेस लगातार मिल रही चुनावी हार से हताश है और इसी हताशा के कारण वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश और उसके नेतृत्व को निशाना बना रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा, "अगर वह सत्ता में वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें विदेश यात्राएं बंद कर देनी चाहिए और पूरे भारत के गांवों का दौरा शुरू करना चाहिए। तब शायद उन्हें कोई मौका मिल सके।"
शाह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की कि वे अपने नेतृत्व से उनके चुनावी प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मौजूदा राजनीतिक रवैया जारी रहा, तो पार्टी अगले 30 वर्षों तक सत्ता से बाहर रह सकती है। शाह ने कहा, “चुनाव में जीत या हार राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। कांग्रेस को 10 साल (2004-14) तक देश पर शासन करने का मौका मिला, लेकिन उसके कार्यकाल के दौरान 12 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। आखिरकार, जनता ने पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया और नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा दिया।”
किरेन रिजिजू का भी राहुल गांधी पर हमला
वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने लिखा, "क्या आपने कभी किसी को हंसते हुए देखा है जब कोई विदेशी भारत का अपमान करता है? मैं यह नहीं पूछ रहा कि कौन सा भारतीय भारत का अपमान करने के लिए विदेश जाता है।" यह पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के सेक्रेटरी जनरल जियाकोमो फिलिबेक के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी पर हमला हो रहा है।
जियाकोमो फिलिबेक ने लगाया था 'वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा'
इटली के नेता और पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के सेक्रेटरी जनरल जियाकोमो फिलिबेक ने भारत समिट में 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा लगाया था। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन किया। हैदराबाद में कांग्रेस द्वारा आयोजित किए गए भारत समिट 2026 के मौके पर न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, फिलिबेक ने कहा कि भारत में डेमोक्रेसी से जुड़ी चुनौतियों की ओर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए इंटरनेशनल गैदरिंग और कॉन्फ्रेंस जरूरी हैं। उन्होंने कहा था, "मेरा मानना है कि इस तरह की गैदरिंग, कॉन्फ्रेंस, समिट चिंताजनक चुनौतियों पर इंटरनेशनल ध्यान खींचने के लिए बहुत जरूरी हैं। भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, और हमें इसे बचाने की जरूरत है, और इसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका राहुल गांधी और इंडियन कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना है।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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