‘सोनिया गांधी की रगों में इटली का खून’, केंद्रीय मंत्री के तीखे बोल पर नई सियासी रार; Ex CM पर भड़की कांग्रेस
कुमारस्वामी ने कहा कि सोनिया गांधी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या सोनिया गांधी हमारे देश की हैं? वह शादी के बाद हमारे देश आईं। उनकी रगों में जो खून बह रहा है, वह इटैलियन खून है, है ना?
80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा फिर से उछाल दिया। इस पर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री की तीखी आलोचना की है और उन्हें हताश निराश बताया है। दरअसल, केंद्र सरकार में भारी उद्योग और इस्पात मंत्री कुमारस्वामी ने सोमवार को 'वंदे मातरम' गाने के कथित विरोध को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की कड़ी आलोचना की और कहा कि हर किसी को राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना चाहिए।
कुमारस्वामी ने कहा था, "सोनिया गांधी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या सोनिया गांधी हमारे देश की हैं? वह शादी के बाद हमारे देश आईं। उनकी रगों में जो खून बह रहा है, वह इटैलियन खून है, है ना?" उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को शायद 'वंदे मातरम' पसंद नहीं है। कुमारास्वामी ने ये भी कहा कि पार्टी नेताओं को इस मुद्दे पर "संकीर्ण सोच" दिखाने की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस का पलटवार
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री रिज़वान अरशद ने उन्हें "हताश व्यक्ति" बताया है और कहा कि सोनिया गांधी "कई भारतीयों से कहीं ज़्यादा भारतीय" हैं। अरशद ने कहा, “कुमारस्वामी एक हताश व्यक्ति हैं। अगर वह सोनिया गांधी जी के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वह कई भारतीयों से कहीं ज़्यादा भारतीय हैं। उनके पति राजीव गांधी ने इस देश के लिए अपनी जान दी। वह एक एकजुट भारत, एक न्यायपूर्ण भारत के लिए लड़ रही हैं।”
सोनिया गांधी ने क्या त्याग किया है?
इसके बाद कुमारस्वामी ने मंगलवार को सोनिया गांधी पर अपना हमला और तेज़ कर दिया और पूछा कि सोनिया गांधी ने क्या त्याग किया है? उन्होंने कहा, "हां, उनके पति ने त्याग किया है, लेकिन उन्होंने क्या त्याग किया है? उन्होंने इसका (वंदे मातरम का) अनादर किया है। वह ज़ाहिर तौर पर भारतीय नहीं हैं, वह इटैलियन हैं। उन्होंने एक भारतीय नागरिक से शादी की। वह इटली से आई हैं।" कुमारस्वामी ने आगे कहा, “इसीलिए वह भारतीय भावनाओं का विरोध कर रही हैं।”
कांग्रेस का आरोपों पर खंडन
इतना ही नहीं, कुमारस्वामी ने याद दिलाया कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में 'वंदे मातरम' गाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने भी यह गीत गाया था। बता दें कि भाजपा ने शनिवार को सोनिया गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पार्टी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण गाए जाने पर आपत्ति जताई थी। हालांकि, कांग्रेस ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाए जाने को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई थी और गांधी केवल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खऱगे के लिए कुर्सी मांग रही थीं क्योंकि वह काफी देर से खड़े थे।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।