'हो सकता है अच्छा विधेयक हो', परिसीमन बिल पर क्या बोलीं सुप्रिया सुले? अभी विरोध का मूड नहीं
परिसीमन बिल पर सुप्रिया सुले ने कहा कि पहले विधेयक संसद में पेश हो और उसकी पूरी कॉपी सांसदों को मिले। उन्होंने कहा कि बिल अच्छा भी हो सकता है और राष्ट्रीय हित में सरकार व विपक्ष साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर कहा है कि पहले इसे संसद में पेश किया जाना चाहिए। विधेयक की पूरी प्रति सामने आने के बाद ही उसके प्रावधानों पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह विधेयक अच्छा भी साबित हो सकता है। सुले ने कहा कि देश में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सत्तापक्ष और विपक्ष ने मिलकर कानून पारित किए हैं। इसलिए किसी विधेयक पर चर्चा से पहले उसके प्रावधानों को समझना जरूरी है।
‘पहले विधेयक सामने आए, फिर चर्चा करेंगे’
सुप्रिया सुले ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘पहले विधेयक पेश होने दीजिए। इसकी पूरी प्रति हमारे पास आने दीजिए। इसके बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है कि यह एक अच्छा विधेयक साबित हो।’’ सुले ने कहा कि देश में पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं, जब विपक्ष और सत्तापक्ष ने राष्ट्रीय हित में कानून पारित करने के लिए साथ काम किया है।
परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस
परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर संसद में राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं। प्रस्तावित परिसीमन व्यवस्था के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना है। केंद्र सरकार का कहना है कि नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन जरूरी है और इससे लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार हो सकता है।
वहीं, विपक्षी INDIA गठबंधन मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में ही महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की मांग कर रहा है। विपक्ष महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध करता रहा है।
131वां संविधान संशोधन विधेयक नहीं हो सका था पारित
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े मुद्दे पर संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को 16 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करना और महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को तेज करना था।
हालांकि, विधेयक को संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका और यह पारित नहीं हुआ। इसके बाद परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक से जुड़ी आगे की कार्यवाही भी नहीं हो सकी।
सुप्रिया सुले ने परिसीमन से जुड़ी अटकलों को किया खारिज
कुछ दिन पहले भी सुप्रिया सुले ने परिसीमन विधेयक को लेकर चल रही राजनीतिक अटकलों और उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया था। सुले ने कहा कि परिसीमन विधेयक पर उनकी पार्टी तब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं देगी, जब तक कि यह विधेयक आधिकारिक तौर पर पेश नहीं कर दिया जाता।
विपक्षी नेताओं का आरोप है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के सांसद परिसीमन विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जाल में फंस रहे हैं और खुद सुले के मंत्री बनने की चर्चा है। इस पर शरद पवार की बेटी ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा, "सबसे पहली बात हम कोई 'गुट' नहीं हैं बल्कि एक पूर्ण राजनीतिक दल हैं।" उन्होंने कहा कि यह विधेयक अभी तक उनके सामने पेश नहीं किया गया है और इसके प्रावधानों को देखने के बाद ही पार्टी अपना कोई ठोस रुख तय करेगी।
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